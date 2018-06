Condividi | Red 18:14 Si tratta dei corsi in Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence, in Scienze della produzione multimediale ed in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. L´Ateneo potenzia un settore strategico della formazione e percorre con determinazione la strada dell´eccellenza Università: tre nuovi corsi a Cagliari



CAGLIARI - Approvati all’Università degli studi di Cagliari ed attivi a partire dal prossimo anno accademico, tre nuovi corsi di laurea magistrale: per l’area tecnica, il cdl in “Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence”; per l’area umanistica, il cdl in “Scienze della produzione multimediale”; per l’area sanitaria, il cdl in “Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche”. Sarà possibile iscriversi, già a partire da luglio, come per tutti gli altri corsi di laurea. Ulteriori informazioni sul sito internet dell'Ateneo.



«Con l’attivazione di questi corsi – dichiara il rettore Maria Del Zompo - l’Ateneo mantiene un’offerta didattica diversificata e multidisciplinare, potenzia il segmento strategico dell’offerta delle lauree magistrali, in quanto vi si eroga una didattica ad alto contenuto di innovazione scientifico-culturale, immediatamente prodromica al terzo livello della formazione per la ricerca, quello dei dottorati, e risponde alle esigenze del territorio con una programmazione didattica aggiornata e più attenta alle esigenze di occupabilità». I nuovi corsi rispondono anche all’esigenza di evitare la dispersione delle intelligenze, risorsa primaria per lo sviluppo dell’Isola, contribuendo a scongiurare l’emigrazione intellettuale: si tratta di corsi molto richiesti che consentiranno ai giovani sardi (e non solo ai sardi) di formarsi nella nostra regione in settori assolutamente all’avanguardia.



