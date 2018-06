Condividi | M.P. 22:08 I consiglieri del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale di Sassari Porto Torres hanno chiesto di ispezionare la fase delle demolizioni Demolizioni a Fiume Santo: 5 Stelle chiedono ispezione



PORTO TORRES - Mercoledì 6 giugno all’interno del sito EPH di Fiume Santo nella zona industriale di Porto Torres è in programma la demolizione della ciminiera. Un intervento che prevede l’impiego di micro cariche esplosive e va quindi realizzato seguendo particolari procedure e monitorato con meticolosa attenzione.



Al riguardo, in considerazione del grande e diffuso timore della popolazione in riferimento alle modalità e tecniche di abbattimento delle strutture, i consiglieri del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale di Sassari Porto Torres - Desirè Manca, Maurilio Murru, Andrea Falchi, Giuliano Velluto, Francesco Tolu, Loredana De Marco, Sara Cappellini, Samuel Falchi, Carlo Marongiu, Massimo Pintus e Raffaele Donadio - hanno richiesto formalmente di presenziare alla demolizione. A Porto Torres, per il caso specifico, sarà richiesta la costituzione di una Commissione congiunta.





Al direttore della Centrale elettrica Fiume Santo Spa, al sindaco del Comune di Sassari, al sindaco di Porto Torres e al ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare «chiediamo una pur breve relazione esplicativa sulle tecniche e sulle modalità previste per l’abbattimento, chiediamo di poter effettuare un'ispezione conoscitiva e, qualora fosse possibile, di assistere in posizione di sicurezza all'abbattimento della ciminiera, dei gruppi 1 e 2 previsti programmata per i giorni 6, 11 e 14 giugno».



