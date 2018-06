Condividi | Red 22:30 Al rombo dei motori, la Riviera del corallo alza il sipario. Musica, mostre, dibattiti, eventi, degustazioni ed una grande vetrina sull´eccellenza sarda Ris 2018: Alghero fa partire lo show



ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna, in programma da giovedì 7 a domenica 10 luglio, è anche o soprattutto una grande vetrina per la Sardegna, per il nord dell'Isola (che ospita le prove) e per Alghero, sede del parco assistenza, della sala stampa, della direzione di gara e del quartier generale dell'organizzazione allestita da Aci Sport con il supporto operativo di Aci Sassari, la collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, il sostegno economico e logistico di numerosi Enti locali e partner privati del territorio ed il finanziamento dell’Assessorato regionale del Turismo. È anche per questo che la Riviera del corallo si prepara a vivere Ris 2018 come una grande festa ed un momento di promozione per le eccellenze ambientali, culturali, produttive ed enogastronomiche del territorio.



Rombano i motori, e ad Alghero si alza il sipario su una serie di eventi straordinari. Si parte con l’inaugurazione di domani, mercoledì 6 giugno, che sarà scandita dal taglio del nastro della “Festa del Gusto”, alle 17. Lungo la rambla centrale di Via Garibaldi, troveranno spazio stand espositivi dedicati alla gastronomia ed allo street food isolano, nazionale ed internazionale. A seguire, al Forte della Maddalena, l’apertura degli stand promozionali di Enti locali e partner, ma anche di Rallylandia, un parco giochi tematico. Alle 20.30, l’apertura ufficiale ed i saluti istituzionali dal podio dei Bastioni Magellano apriranno le danze, lasciando la scena, alle 22, ai Tazenda ed al loro concerto.



Il programma andrà avanti con le stesse modalità anche nei giorni della gara, durante i quali ci sarà spazio anche per l’esposizione delle auto storiche da rally, in Largo San Francesco. Giovedì 7, alle 19, nel segno dell’identità, l’esibizione del gruppo Boes e Merdules, le tradizionali maschere di Ottana, lungo la rambla. A seguire, i canti della tradizione sarda con il soprano Federica Cabras e la musica curata dal maestro Nicola Agus. Venerdì 8, alle 21, dj set dedicato agli Anni Ottanta e Novanta con dj Zeno. Sabato 9, alle 20, l’esibizione di balli brasiliani, capoeira e balli caraibici. Domenica 10, alle 14.15, la grande cerimonia di premiazione sul podio della Banchina Dogana. Ed alle 19, balli greci e caraibici. In nome della doppia identità di una manifestazione di portata internazionale, ma che dopo quindici anni nell’Isola ha un cuore ed un’anima sardi. Commenti ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna, in programma da giovedì 7 a domenica 10 luglio, è anche o soprattutto una grande vetrina per la Sardegna, per il nord dell'Isola (che ospita le prove) e per Alghero, sede del parco assistenza, della sala stampa, della direzione di gara e del quartier generale dell'organizzazione allestita da Aci Sport con il supporto operativo di Aci Sassari, la collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, il sostegno economico e logistico di numerosi Enti locali e partner privati del territorio ed il finanziamento dell’Assessorato regionale del Turismo. È anche per questo che la Riviera del corallo si prepara a vivere Ris 2018 come una grande festa ed un momento di promozione per le eccellenze ambientali, culturali, produttive ed enogastronomiche del territorio.Rombano i motori, e ad Alghero si alza il sipario su una serie di eventi straordinari. Si parte con l’inaugurazione di domani, mercoledì 6 giugno, che sarà scandita dal taglio del nastro della “Festa del Gusto”, alle 17. Lungo la rambla centrale di Via Garibaldi, troveranno spazio stand espositivi dedicati alla gastronomia ed allo street food isolano, nazionale ed internazionale. A seguire, al Forte della Maddalena, l’apertura degli stand promozionali di Enti locali e partner, ma anche di Rallylandia, un parco giochi tematico. Alle 20.30, l’apertura ufficiale ed i saluti istituzionali dal podio dei Bastioni Magellano apriranno le danze, lasciando la scena, alle 22, ai Tazenda ed al loro concerto.Il programma andrà avanti con le stesse modalità anche nei giorni della gara, durante i quali ci sarà spazio anche per l’esposizione delle auto storiche da rally, in Largo San Francesco. Giovedì 7, alle 19, nel segno dell’identità, l’esibizione del gruppo Boes e Merdules, le tradizionali maschere di Ottana, lungo la rambla. A seguire, i canti della tradizione sarda con il soprano Federica Cabras e la musica curata dal maestro Nicola Agus. Venerdì 8, alle 21, dj set dedicato agli Anni Ottanta e Novanta con dj Zeno. Sabato 9, alle 20, l’esibizione di balli brasiliani, capoeira e balli caraibici. Domenica 10, alle 14.15, la grande cerimonia di premiazione sul podio della Banchina Dogana. Ed alle 19, balli greci e caraibici. In nome della doppia identità di una manifestazione di portata internazionale, ma che dopo quindici anni nell’Isola ha un cuore ed un’anima sardi.