Rete ospedaliera: si attende il verdetto da Roma

4/6/2018 Una sanità efficiente per tutti “Una sanità efficiente per tutti, in tutti i paesi, in tutti gli ospedali” è scritto chiaramente nel documento approvato dalla Direzione nazionale del Partito dei sardi nella seduta del 19 settembre 2017 per dar conto del lavoro svolto dal partito e dai rappresentanti nel Parlamento sardo a difesa del diritto alla salute per tutti i sardi e non solo per quelli residenti in Area metropolitana