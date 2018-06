Condividi | Red 11:52 Sabato sera, nuovo appuntamento con il Festival letterario di Alghero organizzato dall´Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano, con il sostegno della Fondazione Alghero e dell´Amministrazione comunale Libri: Carlo Deffenu da Cyrano



ALGHERO - Sabato 9 giugno nuovo appuntamento con "Dall'altraparte del mare", il Festival letterario di Alghero organizzato dall'Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano, con il sostegno della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale. Alle 19, Carlo Deffenu sarà ospite della Libreria Cyrano per presentare, accompagnato da Sonia Borsato e Stefano Resmini, “La Memoria del corpo”, il suo nuovo romanzo recentemente pubblicato dalle edizioni Alter ego.



L’estate è alle porte ed una donna di quarantasette anni sale su una corriera con uno zaino in spalla per raggiungere un paese che non conosce. Porta con se un quaderno dove ha raccontato la storia del figlio Sebastiano. Il memoriale parte da una fredda mattina del 1992, quando Sebastiano le rivela di essere gay, e termina nella primavera del 2011, quando il figlio scompare. In mezzo c’è tutta una vita: l’impegno politico e sociale di Sebastiano, il suo lavoro in radio, l’amore per Filippo, il G8 di Genova, il trasferimento a Cagliari, la stesura di un libro. E parallelamente, c’è la storia di Elsa: la crisi del suo matrimonio, l’arrivo di un amore violento e carnale, i sensi di colpa, la fuga, l’annientamento e la dolorosa resurrezione dopo un momento difficile. La memoria del corpo è un romanzo intenso, avvolgente e carnale, con più piani narrativi, dalla forma diaristica alla narrazione tradizionale. Come nelle migliori tragedie greche, Deffenu conduce i lettori negli abissi dell’anima, seguendo le memorie incise sulla pelle, e soprattutto in quegli occhi “pieni di parole, che chiedono a gran voce qualcosa”.



Carlo Deffenu è nato a Sassari e vive ad Alghero, dove lavora nel ramo della ristorazione. Nel 2013, è uscito per la Farnesi editore il suo primo romanzo, “Domani sarà un giorno perfetto”, nel 2015 “Il clan dei cari estinti” e nel 2016 “La maledizione del cuore fantasma”, per la Watson edizioni, quindi la raccolta di racconti “Uno sputo di cielo, di venticinque autori e dodici artisti”. Il clan dei cari estinti è stato tradotto in spagnolo e pubblicato dalla Meracovia editorial con il titolo “Sad y el clan de los medio muertos” (2016). Commenti ALGHERO - Sabato 9 giugno nuovo appuntamento con "Dall'altraparte del mare", il Festival letterario di Alghero organizzato dall'Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano, con il sostegno della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale. Alle 19, Carlo Deffenu sarà ospite della Libreria Cyrano per presentare, accompagnato da Sonia Borsato e Stefano Resmini, “La Memoria del corpo”, il suo nuovo romanzo recentemente pubblicato dalle edizioni Alter ego.L’estate è alle porte ed una donna di quarantasette anni sale su una corriera con uno zaino in spalla per raggiungere un paese che non conosce. Porta con se un quaderno dove ha raccontato la storia del figlio Sebastiano. Il memoriale parte da una fredda mattina del 1992, quando Sebastiano le rivela di essere gay, e termina nella primavera del 2011, quando il figlio scompare. In mezzo c’è tutta una vita: l’impegno politico e sociale di Sebastiano, il suo lavoro in radio, l’amore per Filippo, il G8 di Genova, il trasferimento a Cagliari, la stesura di un libro. E parallelamente, c’è la storia di Elsa: la crisi del suo matrimonio, l’arrivo di un amore violento e carnale, i sensi di colpa, la fuga, l’annientamento e la dolorosa resurrezione dopo un momento difficile. La memoria del corpo è un romanzo intenso, avvolgente e carnale, con più piani narrativi, dalla forma diaristica alla narrazione tradizionale. Come nelle migliori tragedie greche, Deffenu conduce i lettori negli abissi dell’anima, seguendo le memorie incise sulla pelle, e soprattutto in quegli occhi “pieni di parole, che chiedono a gran voce qualcosa”.Carlo Deffenu è nato a Sassari e vive ad Alghero, dove lavora nel ramo della ristorazione. Nel 2013, è uscito per la Farnesi editore il suo primo romanzo, “Domani sarà un giorno perfetto”, nel 2015 “Il clan dei cari estinti” e nel 2016 “La maledizione del cuore fantasma”, per la Watson edizioni, quindi la raccolta di racconti “Uno sputo di cielo, di venticinque autori e dodici artisti”. Il clan dei cari estinti è stato tradotto in spagnolo e pubblicato dalla Meracovia editorial con il titolo “Sad y el clan de los medio muertos” (2016).