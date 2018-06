Condividi | Red 16:13 Due gli appuntamenti nel fine settimana a Sassari, con momenti ludico-culturali che prevedono la partecipazione dei cittadini. Venerdì 8 giugno, alle 19, in Piazza Santa Caterina, andrà in scena lo spettacolo “Amore Mio”, presentato da PartecipArte Parità di genere: gioco coi ruoli



SASSARI - Promuovere la cultura del rispetto dei generi e delle diversità: è l'obiettivo del progetto Generiamo parità, promosso dal Comune di Sassari e dall’Ufficio scolastico territoriale per la Provincia di Sassari. Dopo il coinvolgimento delle istituzioni, della scuola, della famiglia e degli alunni, in attività che hanno scandito l'intero anno scolastico, il progetto si apre alla città, per sensibilizzare al tema l'intera cittadinanza. Due gli appuntamenti nel fine settimana, momenti ludico-culturali che prevedono la partecipazione dei cittadini.



Venerdì 8 giugno, alle 19, in Piazza Santa Caterina, andrà in scena lo spettacolo “Amore Mio”, presentato da PartecipArte. Una pièce che affronta i disequilibri di potere che si creano nella coppia, coinvolgendo il pubblico nella proposta delle soluzioni e nella definizione di una relazione di coppia basata sul rispetto reciproco. Dei ruoli e delle relazioni si parlerà anche in “Cambiare copione”, un percorso di formazione itinerante in programma sabato 9, ai Giardini pubblici. Il laboratorio, che si svolgerà nell'arco dell'intera giornata, con partenza alle 9.30, prevede un momento di restituzione pubblica alle 18, in Piazza d'Italia.



Guidati da Olivier Malcor, i partecipanti metteranno in scena le relazioni e le loro possibilità di cambiamento, per un tentativo di ridefinizione dei ruoli. Per iscriversi al laboratorio, aperto ad un massimo di quaranta persone, bisogna inviare una e-mail all'indirizzo web generiamoparita@cts-sassari.it. «Affrontare con leggerezza, con il gioco, un tema così delicato, ritengo sia un metodo valido per coinvolgere quante più persone possibili nel percorso di promozione alla parità di genere – sottolinea l'assessore comunale alle Politiche sociali Monica Spanedda - La rete che si è creata, che vedi coinvolti l'amministrazione comunale, la scuola, la cooperativa Andalas de Amistade, che gestisce il Progetto antiviolenza Aurora, sta lavorando per fornire gli strumenti teorici e operativi volti a avviare un vero e proprio cambiamento culturale, un cambiamento che io credo sia già in atto».



Nella foto: l'assessore comunale Monica Spanedda