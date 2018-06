Condividi | M.V. 17:11 Immediato il soccorso dell´ambulanza del 118 accorsa presso il Parco Manno di Alghero. Sul posto anche gli agenti Polizia locale. All´origine dell´incidente una banale caduta. Probabile la frattura del setto nasale Turista inciampa e si frattura il naso



ALGHERO - Attimi di apprensione nel primo pomeriggio ad Alghero, proprio all'ingresso del Parco Manno, poco lontano dal porto turistico. Ad avere la peggio un'anziana turista caduta rovinosamente a terra. Violento però l'impatto con il pavimento. La signora, infatti, non riuscendo a riparare la faccia, ha sbattuto con forza la testa al suolo procurandosi la probabile frattura del setto nasale. Immediatamente l'intervento di due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure alla malcapitata prima di trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale civile per gli accertamenti del caso. Sul posto anche due agenti della Polizia locale. ALGHERO - Attimi di apprensione nel primo pomeriggio ad Alghero, proprio all'ingresso del Parco Manno, poco lontano dal porto turistico. Ad avere la peggio un'anziana turista caduta rovinosamente a terra. Violento però l'impatto con il pavimento. La signora, infatti, non riuscendo a riparare la faccia, ha sbattuto con forza la testa al suolo procurandosi la probabile frattura del setto nasale. Immediatamente l'intervento di due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure alla malcapitata prima di trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale civile per gli accertamenti del caso. Sul posto anche due agenti della Polizia locale.