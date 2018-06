Condividi | Red 9:39 Il Comune di Alghero ha pubblicato l´avviso pubblico per la selezione finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato. Le domande vanno presentate entro domenica 24 giugno Dirigente area tecnica, avviso pubblico ad Alghero



ALGHERO - Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale mediante costituzione di apposito rapporto di lavoro subordinato, su posto vacante ascritto alla qualifica unica di dirigente per la copertura della posizione funzionale di dirigente Area tecnica a tempo determinato. L’incarico sarà conferito a conclusione dell’iter, che avverrà per mezzo di procedura comparativa tra i candidati che inoltreranno istanza di partecipazione, con un colloquio professionale inerente le competenze richieste nell’avviso, le attitudini e le esperienze maturate e indicate nel curriculum professionale.



La figura dirigenziale dovrà essere di elevata professionalità tecnica, sia in ordine al bagaglio formativo, sia alla concreta esperienza lavorativa. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro domenica 24 giugno. Il bando pubblico è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione Servizi al cittadino–bandi/avvisi/graduatorie.