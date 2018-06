Condividi | Red 12:26 Il pilota della Toyota Yaris Wrc è stato il più veloce nella prova di questa mattina ad Olmedo. Stasera, il Rally Italia Sardegna 2018 partirà ufficialmente con la prima prova speciale all´Ittiri arena Ris´18: lo shakedown dice Latvala

Stasera start con l´Ittiri show



ALGHERO - Facendo segnare il tempo di 1’53”9, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris Wrc) è stato il più veloce nello shakedown disputato questa mattina (giovedì) ad Olmedo. «La vettura va molto bene – ha dichiarato il pilota finlandese – ed io sono soddisfatto del set up. Sarà una gara difficile, vedremo quando inciderà la pioggia durante la gara, per noi è uno svantaggio, mentre nello shakedown alla fine non ha cambiato di molto le condizioni, il grip era ottimo».



Da sottolineare che al primo giro sulla terra umida Sebastien Ogier, Teemu Suninen (Ford Fiesta Wrc) e Mikkelsen (Hyundai i20 Wrc) sono usciti larghi danneggiando anche le loro vetture, poi riparate all’assistenza. Tra l’altro, il norvegese ha anche bucato due volte, così come il suo connazionale Mads Ostberg (Citroen C3 Wrc).



«Tutto ok a parte una foratura. La vettura va bene, sono fiducioso per la gara», ha dichiarato Ostberg. «Abbiamo lo stesso set up di Argentina e Portogallo, allo shakedown la Yaris è andata bene. Vedremo domani quanto la pioggia inciderà sulla nostra performance, nessun problema di grip allo shakedown», rilancia Esapekka Lappi. «Grip ok nello shakedown, la i20 va bene. Sono davvero curioso di vedere quanto questa pioggia cambierà lo stato delle speciali di domani mattina», ha commentato Hayden Paddon. «Ho usato gomme dure al primo giro poi sono uscito con le morbide. Per il resto tutto ok, eccetto una piccola uscita di strada», ha sottolineato Suninen. «Nel primo giro le condizioni erano umide e siamo usciti larghi in un bivio. Poi tutto ok, con il passaggio delle vetture il grip è migliorato», ha chiosato il campione del mondo Ogier.



Classifica Shakedown: 1) Latvala in 1’53”9; 2) Paddon a 0”8; 3) Lappi a 0”9; 3) Tanak a 0”9; 3) Neuville a 0”9; 6) Ogier a 1”4; 7) Evans a 2”2; 8) Suninen a 2”8; 9) Mikkelsen a 3”2; 10) Breen a 3”6.



