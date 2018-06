Condividi | Red 18:16 Per accertare la disponibilità all’imbarco su unità da traffico passeggeri, martedì 12 giugno è indetta la verifica di un marittimo in possesso di certificazione Mams Chiamata di imbarco ad Alghero



ALGHERO - Per accertare la disponibilità all'imbarco su unità da traffico passeggeri, martedì 12 giugno è indetta la verifica di un marittimo in possesso di certificazione "Mams" (marittimi abilitati imbarcazioni di salvataggio). I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, si devono presentarsi all'Ufficio Gente di mare dell'Ufficio circondariale marittimo di Alghero, alle 9 di martedì 12, muniti del proprio libretto di navigazione o foglio di ricognizione in corso di validità.