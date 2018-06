Condividi | Red 17:38 “Bibliotecando e dintorni”, progetto di potenziamento Area linguistica della Scuola primaria Maria lmmacolata dell´lstituto comprensivo n.2, in collaborazione con la libreria ll Labirinto, organizza la seconda edizione del concorso letterario Premio Pinuccia Ginesu Maffei ad Alghero



ALGHERO - “Bibliotecando e dintorni”, progetto di potenziamento Area linguistica della Scuola primaria Maria lmmacolata dell'lstituto Comprensivo n.2 di Alghero, in collaborazione con la libreria “ll Labirinto” di Alghero, organizza la seconda edizione del concorso letterario “Pinuccia Ginesu Maffei”. ll premio persegue l'obiettivo di stimolare la produzione scritta da parte dei bambini della Scuola primaria, valorizzare la poesia e la narrativa breve.



Si è voluto intitolare il premio, riservato ai bambini che abbiano frequentato quest'anno la classe quinta di tutte le scuole cittadine, alla memoria dell'insegnante elementare algherese, poetessa e cantautrice, per I'impegno dimostrato durante la sua vita nei confronti dell'infanzia, per Ia capacità di valorizzare ed orientare la crescita umana e civile dei bambini e per l'amore verso la città di Alghero. I bambini delle classi interessate hanno presentare entro il 22 maggio i testi, a tema libero, nella Scuola primaria Maria lmmacolata, partecipando a quattro sezioni diverse: “Poesia in lingua italiana”, “Poesia in lingua algherese”, “Racconti in lingua italiana” e “Racconti in lingua algherese”.



Una giuria specializzata in letteratura per I'infanzia ha esaminato attentamente gli elaborati pervenuti e proclamerà i vincitori nella serata di domani, venerdì 8 giugno, a partire dalle 18, nel cortile della scuola Maria lmmacolata, in via Giovanni XXIII 21, ad Alghero. I bambini vincitori verranno premiati con targhe e libri dagli eredi della maestra Pinuccia Ginesu Maffei e dalla Libreria ll Labirinto. Tutti i bambini che hanno presentato un elaborato riceveranno una pergamena di partecipazione.



