Bandiera a scacchi ad Alghero

Al via il Rally Italia Sardegna 2018. Sul fantastico palco di Alghero il presidente provinciale Automobil Club Italia Giulio Pes, insieme al Sindaco Mario Bruno, al Prefetto di Sassari Giuseppe Marani, al segretario dell´assessore al Turismo della Regione Sardegna, Giuliano Spanedda, hanno dato il via alla quindicesima edizione del Rally in Sardegna. Le immagini della partenza con le macchine che hanno sfilato nel cuore della città di Alghero per la gioia di appassionati, curiosi e turisti.