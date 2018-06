Condividi | Red 21:11 Saranno presentati domani mattina i risultati delle piantumazioni eseguite dagli studenti delle varie Facoltà nelle aree verdi dell´università degli studi di Cagliari A Cagliari, ritorna UniCaVerde



CAGLIARI - Si terrà domani, venerdì 8 giugno, a partire dalle 9, nell’Aula magna di Palazzo Baffi, del Polo economico-giuridico dell’Università degli studi di Cagliari, in Viale Sant’Ignazio 74, nei locali dell'ex Facoltà di Economia, il secondo workshop “UniCaVerde”: durante l’incontro, saranno presentati i risultati delle piantumazioni eseguite nelle aree verdi dell’Università di Cagliari, alcune delle quali realizzate direttamente dagli studenti di diverse Facoltà. Messi da parte per qualche ora i libri, sono stati loro i “giardinieri” protagonisti nella realizzazione di percorsi didattici o nell’implementazione del verde. Il verde dell’Ateneo è al servizio della didattica: grazie a 1500 plantule di alberi ed arbusti donati dall’Agenzia Forestas della Regione autonoma della Sardegna, nell’ambito del progetto “Un milione di alberi”, è stato possibile realizzare numerose piantumazioni in tutte le aree verdi dell’Ateneo.



In alcuni casi, è stato implementato il verde in zone prive di alberi ed arbusti, in altri è stata avviata la conversione del verde, in particolare per i siti dove gli alberi hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli tanto da porre in discussione le condizioni di sicurezza del giardino. Gloria Concu, Simone Farris ed Alessio Sordo parleranno delle piantumazioni eseguite sulla base di idee progettuali elaborate nelle loro tesi di laurea, mentre Valentina Delogu e Giacomo Virdis presenteranno i risultati degli studi eseguiti a Palazzo delle Scienze e nell’ex clinica Aresu. Fabiana Mascia presenterà una proposta per avviare un’indagine relativa al gradimento delle aree verdi da parte degli studenti. Previsti anche gli interventi del responsabile per la gestione delle aree verdi dell’Ateneo Gianluca Iiriti, che presenterà lo stato dell’arte delle piantumazioni, e di Giovanni Loiacono, che illustrerà il complicato meccanismo tra aziende private e la Pubblica amministrazione nella cura del verde.



Verrà aperta anche una finestra sull'area verde per eccellenza dell'Università, l'Orto botanico: Gianluigi Bacchetta parlerà del giardino storico come luogo condiviso da studenti e cittadini, mentre Annalena Cogoni illustrerà il percorso didattico dedicato alla flora aliena invasiva in fase di realizzazione nell'ambito del progetto Asap. L'iniziativa è organizzata da Iiriti, dalla coordinatrice dei corsi di studi in Scienze ambientali e naturali ed in Scienze e tecnologie per l'ambiente Valeria Marina Nurchi, dai docenti Stefano Usai (presidente della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche) e Maria Caterina Fogu (Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente), in collaborazione con la Sezione sarda della Società botanica italiana.