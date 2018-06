Condividi | M.P. 21:29 Il mese di giugno sarà caratterizzato da una programmazione dedicata al jazz ed alla vocalità femminile. Tutte le 7 date spazieranno infatti tra gli ambienti dello stesso, dall’improvvisazione agli standard, dall’etno alle hit internazionali, in formazioni che varieranno dal duo al quintetto Estate di musica live in piazza Garibaldi



La fitta programmazione prende il via questa settimana. Si parte venerdí 8 giugno con i Little Swing: un progetto che ripropone, in trio (sax-voce e basso) lo swing italiano, da Fred Buscaglione a Sergio Caputo, che ha segnato la storia della musica italiana. Sabato (unica eccezione) la Helen’s Band: Un’immersione nel blues soprattutto quello degli anni 50 e 60, Un viaggio musicale condotto dai turritani Chiara Mannu alla voce, Giuseppe Bazzoni voce e chitarra, Mimmino Soro chitarra, Antonio Bianchina percussioni, Leonardo Billi basso. PORTO TORRES - Per il secondo anno consecutivo l’associazione Heliogabalus in collaborazione con le attività commerciali di piazza Garibaldi: Falò Cafe, Ristorante Pizzeria Piazza Garibaldi, Tito’s, Gold Bar animeranno l’estate turritana, con una stagione di piccoli intrattenimenti musicali che si svolgeranno con cadenza settimanale ogni venerdí e domenica dalle 22 alle 24 nel salotto della città: piazza Garibaldi.Il mese di giugno sarà caratterizzato da una programmazione dedicata al jazz ed alla vocalità femminile. Tutte le 7 date spazieranno infatti tra gli ambienti dello stesso, dall’improvvisazione agli standard, dall’etno alle hit internazionali, in formazioni che varieranno dal duo al quintetto. Inoltre, cinque progetti (su 7) saranno capitanati da voci femminili provenienti dal generoso panorama che offre il Nostro Territorio.La fitta programmazione prende il via questa settimana. Si parte venerdí 8 giugno con i Little Swing: un progetto che ripropone, in trio (sax-voce e basso) lo swing italiano, da Fred Buscaglione a Sergio Caputo, che ha segnato la storia della musica italiana. Sabato (unica eccezione) la Helen’s Band: Un’immersione nel blues soprattutto quello degli anni 50 e 60, Un viaggio musicale condotto dai turritani Chiara Mannu alla voce, Giuseppe Bazzoni voce e chitarra, Mimmino Soro chitarra, Antonio Bianchina percussioni, Leonardo Billi basso.