Proseguono i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di strade e marciapiedi in numerose vie della città. In questi giorni, si stanno completando gli interventi in Via Cadamosto, dove gli operai hanno rimesso a nuovo il manto in bitumato del marciapiede e da mercoledì stanno procedendo con il cantiere nella strada Sassari: lavori in Via Cadamosto



SASSARI - Proseguono i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di strade e marciapiedi in numerose vie di Sassari. In questi giorni, si stanno completando gli interventi in Via Cadamosto, dove gli operai hanno rimesso a nuovo il manto in bitumato del marciapiede e da mercoledì stanno procedendo con il cantiere nella strada.



La via, che già nei mesi scorsi era stata oggetto di azioni di emergenza per tamponare alcune buche, è tra quelle previste nel terzo “Mutuo strade” da 993.175,16euro. «Abbiamo da subito fatto fronte alla situazione segnalata dagli abitanti durante gli incontri per progettare insieme la riqualificazione delle periferie urbane - commenta l'assessore comunale alle Infrastrutture Antonio Piu durante un sopralluogo nel cantiere - Ma la nostra programmazione prevedeva già un intervento più completo e complesso che oggi stiamo portando a termine».



Il lavoro, coordinato dal Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari ed aggiudicato da Ati Spea Scalpellini posatori e affini-Viabila, ha già riguardato il quartiere di sant'Orsola, con il rifacimento dei marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la fresatura e la posa del nuovo manto stradale. Manto stradale nuovo anche per le vie Colombo, Donizzetti, davanti alla stazione, in Via Da Vinci (tra le vie Nurra e Pascoli), i viali Mameli e San Francesco (da Via Marongiu a Piazza Serra), via Garavetti (da Via Nizza a Via Abbozzi ) e Via De Gasperi (da Via Mastino al parcheggio della scuola).



