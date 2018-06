Condividi | Red 9:06 La Regione autonoma della Sardegna ha ceduto diciassette beni ai rispettivi Comuni dell´Oristanese. «Proseguiamo nel percorso di valorizzazione», sottolinea l´assessore regionale degli Enti locali Cristiano Erriu All´Oristanese 17 beni regionali



ORISTANO - La storica ex casa del medico di Arborea è stata ceduta dalla Regione autonoma della Sardegna al Comune al prezzo simbolico di un euro. L’immobile, su proposta dell’assessore regionale degli Enti locali Cristiano Erriu approvata martedì dalla Giunta, è stato stralciato dagli elenchi di cui alla deliberazione n.26/25 del 30 maggio 2017, che comprendevano una serie di beni da alienare. Altri sedici beni sono stati ceduti ai rispettivi Comuni della provincia di Oristano, nel cui territorio gli stessi sono ubicati.



«La Regione - spiega Erriu - continua nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare per il tramite degli Enti locali, che possono sfruttarli quali leve di sviluppo territoriale. Parliamo, naturalmente, di beni che non sono funzionalmente utilizzati per i servizi regionali ma che, invece, sono di sicuro interesse per i Comuni che hanno presentato le manifestazioni di interesse all’acquisizione».



L’elenco degli immobili ceduti a prezzo simbolico con la delibera approvata martedì dall’Esecutivo Pigliaru comprende per lo più edifici ubicati nel Comune di Arborea, come il Palazzo Cerlienco, l’ex casa del fattore, depositi ed uffici. Al Comune di Laconi sono state cedute quattro proprietà, tra cui l’ex scuola pluriclasse (località Crastu), un ex alloggio e l’ex scuola materna pluriclasse (borgata Santa Sofia). «Seguiranno delibere analoghe - annuncia l’assessore regionale - su immobili localizzati in altre province, con lo scopo di una piena valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in un’ottica di decentramento e federalismo municipale».



