L´università degli studi di Sassari di nuovo al primo posto per il cofinanziamento ministeriale. Più borse di studio per un´esperienza di tirocinio all´estero: bando aperto Erasmus plus, Uniss al top



SASSARI - Ancora un risultato di primo piano per l'Università degli studi di Sassari in tema di mobilità internazionale. Il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca ha comunicato che l'Ateneo riceverà un cofinanziamento di 470mila euro per l'Erasmus plus traineeship (mobilità internazionale studentesca ai fini di tirocinio), da utilizzare negli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020. Si tratta di una cifra record, che conferma l'Uniss ai vertici di questa particolare classifica, prima dell'Università di Pisa (con 364.455euro) e, a seguire, quelle di Bologna, Firenze e Padova.



La bella notizia arriva mentre è ancora aperto il bando Erasmus plus traineeship, che offre agli studenti dell'Università di Sassari l'opportunità di vivere un'esperienza di lavoro all'estero. Il bando con tutta la modulistica è pubblicato sul sito internet dell'Uniss, dove si trova l'elenco delle istituzioni estere, suddivise per Dipartimento, in cui è possibile svolgere un periodo di tirocinio. Le candidature dovranno pervenire entro lunedì 18 giugno, mentre le mobilità dovranno essere realizzate tra settembre 2018 e settembre 2019. La particolarità di questo bando è che i percorsi formativi saranno orientati soprattutto allo sviluppo delle abilità digitali.



