Enav, Alghero: salta il volo su Milano

ALGHERO - Sarà una giornata difficile per chi viaggia da e per la Sardegna, ma non sullo scalo di Alghero. A causa dello sciopero dei dipendenti Enav, saranno in tutto 23 i collegamenti cancellati nei tre scali sardi. Su Alghero, infatti, voleranno regolarmente tutte le compagnie tranne Alitalia che ha cancellato due collegamenti con Milano (andata e ritorno). Lo sciopero interesserà anche il trasporto pubblico (treni, tram, metro e autobus) in varie città d'Italia.