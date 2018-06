Condividi | M.V. 9:05 A causa dello sciopero dei dipendenti Enav, diciotto voli sono stati cancellati su Cagliari (tra quelli in partenza e in arrivo), mentre cinque (tutti EasyJet) su Olbia. Lievi disagi su Alghero dove salta un solo volo per Milano Sciopero Enav: cancellati 23 voli



CAGLIARI - I disagi più grossi ricadranno su chi viaggia in regime di continuità territoriale da Cagliari verso Roma e Milano: a Elmas, Alitalia ha annullato alcuni dei collegamenti con Linate, così come su Fiumicino. Diciotto in tutto i voli cancellati su Cagliari (tra quelli in partenza e in arrivo). Sono cinque (tutti EasyJet) invece, i collegamenti cancellati su Olbia. Lievi disagi anche su Alghero dove salta un solo volo per Milano [ Commenti CAGLIARI - I disagi più grossi ricadranno su chi viaggia in regime di continuità territoriale da Cagliari verso Roma e Milano: a Elmas, Alitalia ha annullato alcuni dei collegamenti con Linate, così come su Fiumicino. Diciotto in tutto i voli cancellati su Cagliari (tra quelli in partenza e in arrivo). Sono cinque (tutti EasyJet) invece, i collegamenti cancellati su Olbia. Lievi disagi anche su Alghero dove salta un solo volo per Milano [ LEGGI ].