Lunedì mattina, un gruppo di volontari si dedicherà alla pulizia delle spiagge della costa algherese. L´appuntamento è rivolto a tutti Ad Alghero TuteliAmo il mare



ALGHERO - Lunedì 11 giugno, ad Alghero, si svolgerà “TuteliAmo il mare”, iniziativa dedicata alla pulizia ed alla salvaguardia delle coste promossa da una rete di locali saloni di bellezza ed aperta a tutti i cittadini interessati a partecipare, su base volontaria. L’obiettivo del progetto è la pulizia di una porzione delle coste algheresi, partendo dalla zona del Balaguer, a sud della città. L’appuntamento è per le 9, con ritrovo nella piazza del Mirador Giuni Russo. Qui, si riunirà un gruppo di volontari che, con guanti, sacchi e altri strumenti utili, provvederà a pulire la costa dai rifiuti presenti tra gli scogli e sulla costa stessa, partendo dalle spiagge circostanti.



L’evento è promosso dal salone di bellezza Atelier Antonio Pingiori, con il salone Le Figarò by Congedi: le due attività algheresi hanno deciso di dedicare il proprio tempo e le proprie energie per un’azione che punta a preservare l’ambiente ed a ripulire la costa della propria città, coinvolgendo nell’iniziativa un gruppo sempre maggiore di persone interessate e pronte a dare una mano. L’appuntamento “TuteliAmo il mare” ad Alghero è realizzato in collaborazione con Legambiente onlus ed è supportato dal Comune di Alghero e dalla Ciclat, società che si occupa del decoro pubblico locale.



