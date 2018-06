Condividi | Red 14:51 «Aiutiamo i giovani a coltivare il sogno di fare impresa in Sardegna», ha dichiarato l´assessore regionale dell´Industria, nel terzo appuntamento isolano Resto al sud: Piras a Nuoro



NUORO - Terzo appuntamento a Nuoro, dopo quelli di Cagliari e Sassari, per far conoscere il bando Resto al sud, il programma del Governo che sostiene la nascita di nuove iniziative imprenditoriali in cinque Regioni del Mezzogiorno, tra cui anche la Sardegna. All’appuntamento, organizzato alla Camera di commercio nuorese da Regione, Invitalia ed Aspal, erano presenti l’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, il responsabile nazionale del bando Gianmarco Verachi (Invitalia), il presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e centinaia di giovani interessati al bando.



«Le domande partite dalla Sardegna per Resto a sud sono oltre duecento. Si tratta di un ottimo risultato che può e deve ancora crescere. Ecco perché – ha dichiarato Piras – supportiamo con impegno incontri come questo di oggi a Nuoro, in un territorio che la Giunta sta sostenendo con numerosi strumenti legislativi e finanziari. Con Resto al sud, ai giovani stiamo dicendo una cosa importante: coltivate il vostro sogno di fare impresa in Sardegna. Contate su voi stessi, accettate la sfida dell’autoimpiego, portate avanti le vostre idee imprenditoriali. Noi, la Regione, l’Aspal e Invitalia siamo e saremo al vostro fianco perché questo sogni si realizzi. Dare vita a un’impresa, farla crescere e stimolare la creazione di posti di lavoro oggi è più semplice. L’autoimpiego in Europa è già una realtà importante, il numero di imprese individuali cresce di anno in anno e molti giovani in cerca di lavoro hanno trovato una sistemazione grazie all’autoimprenditorialità. Le testimonianze ascoltate oggi a Nuoro di chi questo percorso l’ha già fatto o lo sta facendo sono significative, e sono convinta che possano incoraggiare altri giovani a fare un passo decisivo verso la richiesta di adesione al Bando. Il messaggio è: impegnatevi e scommettete su un percorso imprenditoriale da compiere qui, in Sardegna, nella nostra terra. Non c’è solo Resto al sud – ha sottolineato l’assessore Piras – la Giunta, in questi quattro anni, ha profuso un impegno notevole per costruire un contesto favorevole alla nascita e lo sviluppo delle imprese. Dal programma Talent up ai bonus alle aziende per assumere nel 2018, il microcredito, gli investimenti nell’istruzione, gli incentivi per le micro, piccole e medie imprese e il Programma per l’internazionalizzazione. Inoltre, i nuovi centri per l'impiego, sempre più efficienti, possono offrire assistenza completa per i progetti di autoimpiego».



Il bando Resto al sud ha una dotazione finanziaria complessiva di 1,25miliardi di euro. L’obiettivo è sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani in Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le agevolazioni riguardano gli under 36 e ciascun imprenditore può ottenere 50mila euro, fino ad un massimo di 200mila nel caso di più imprenditori. Le agevolazioni coprono il 100percento delle spese e prevedono un contributo a fondo perduto pari al 35percento del programma di spesa ed un finanziamento bancario pari al 65percento, garantito dal Fondo di garanzia per le Pmi. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi. Per sensibilizzare i giovani sardi, l’Aspal ha organizzato finora centoventi seminari, che hanno coinvolto ottocento persone interessate al bando.



Nella foto: un momento dell'incontro