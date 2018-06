Condividi | M.P. 15:53 Il saggio di quest’anno, “Storie invisibili. Vivian Maier”, prende spunto dalle opere e dalla vita stessa della, oggi celebre, fotografa Vivian Maier Al Paglietti le Storie invisibili di Vivian Maier



PORTO TORRES - Sabato 9 e domenica 10 giugno alle ore 21 presso l’Auditorium del liceo scientifico in Via Bernini, 8 a Porto Torres, va in scena il Saggio del laboratorio teatrale condotto da Stefano Chessa. L’ingresso è gratuito. Il saggio di quest’anno, “Storie invisibili. Vivian Maier”, prende spunto dalle opere e dalla vita stessa della, oggi celebre, fotografa Vivian Maier. Una storia “invisibile” quanto affascinante la sua.



Le sue fotografie sono state stampate e divenute famose solo a partire dal 2007 e per un puro caso fortuito. Scattate principalmente tra gli anni 50 e 70 tra Chicago e New York, raccontano storie di donne e di uomini catturati per strada, storie “invisibili” appunto.



Sul palco: Alessandra Sannino, Daniela Falchi, Daniela Manunta, Daniela Sechi, Dolores Trudu, Donatella Campoli, Elena Fratus, Elga Mangone, Emanuela Pala, Gavina Sanna, Gianna Falchi, Gianna Piredda, Giovanni Caravello, Giuseppe Cinquerrui, Ilaria Ortu, Immacolata Magnano, Lorella Pepe, Mara Rassu, Mauro Agosti, Paola Stacca, Patrizia Careddu, Salvatore Depalmas, Sandra Marzano, Tiziana Gai. I testi sono di Giovanni Caravello, Gianna Falchi, Gianna Piredda, Lorella Pepe, Mauro Agosti, Sandra Marzano, Ale e Franz, Erri De Luca, Guido Catalano, Jacques Prevert, Luigi Pirandello, Maurizio De Giovanni, Wisława Szymborska. La regia è di Stefano Chessa.