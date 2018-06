Condividi | Red 18:04 Solo a maggio, negli stalli in superficie, sono stati effettuati 1354 pagamenti con la app Easy park, con la possibilità di prolungare la durata della sosta comodamente dal telefono o interromperla anticipatamente al rientro in auto Sassari, sosta gratuita nei silos per 4mila auto



SASSARI - 4mila persone hanno usufruito negli ultimi due mesi della sosta gratuita di mezz'ora nei parcheggi interrati di Piazza Fiume e dell'Emiciclo Garibaldi. Solo a maggio, negli stalli in superficie, sono stati effettuati 1354 pagamenti con la app Easy park, con la possibilità di prolungare la durata della sosta comodamente dal telefono o interromperla anticipatamente al rientro in auto. Sono soltanto alcuni dei dati diffusi da Saba Italia sulle novità introdotte a Sassari nei parcheggi grazie al nuovo accordo tra Comune ed azienda.



«L’obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di rendere il centro cittadino sempre più a misura di pedone – commenta l'assessore comunale alla Mobilità Antonio Piu - Puntiamo alla riduzione del numero di auto in sosta nelle strade e nei viali e all’incentivazione della sosta nei parcheggi interrati. Con questa filosofia, da metà aprile a oggi, nel silos dell'emiciclo circa 2400 utenti non hanno speso nulla per la sosta breve entro i 30' e 1600 in Piazza Fiume».



Inoltre, i parcheggi a pagamento sono stati ridotti. Attualmente, nel raggio di un chilometro dal centro, gli stalli sono 3900 e solo 650 di questi sono a pagamento. Resta attiva, nelle strutture sotterranee, l'offerta per i commercianti della Ztl aderenti alla convenzione Saba che possono offrire un ticket omaggio alla propria clientela, fino a due ore di sosta per chi fa acquisti nei negozi del centro. Da giugno, saranno rinnovati altri dieci parcometri. I nuovi permettono già di pagare la sosta con il bancomat, un'opportunità apprezzata dagli utenti, che in migliaia hanno scelto questa opzione. Anche la app è gradita, con 198 nuovi iscritti in un mese, 258 da quando è stata lanciata a metà aprile.