Diga Govossai: nuovo impianto a led



NUORO - Corpi luminosi a Led a valle ed a monte della diga del Govossai. Dopo Olai, sono in corso i lavori di efficientamento della parte elettrica della diga al servizio di Nuoro e diversi centri della provincia.



Da lunedì, per cinque giorni, i tecnici del gestore idrico saranno impegnati nell’installazione delle lampade ad alta efficienza energetica, che verranno posizionate sul coronamento della diga, ovvero nella strada che collega Fonni a Pratobello e che comprende appunto lo sbarramento gestito da Abbanoa. Risparmio energetico e sicurezza in diga le direttrici seguite da Abbanoa.



L’intervento rientra nel piano generale di efficientamento degli impianti e delle infrastrutture in capo al gestore idrico. Per consentire l’installazione dei corpi luminosi al ked, da lunedì a venerdì, il tratto di strada interessato della Strada provinciale 2-Ter resterà chiuso.



