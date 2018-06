video Condividi | Red 21:06 Dopo una mattinata passa a regolare gli assetti, il campione del mondo in carica vince la speciale di Tula 2 e poi controlla gli avversari. Suninen vince Castelsardo 2, Neuville Tergu-Osilo 2, mentre Monte Baranta 2 va a Latvala Ris 2018: Ogier mette tutti in riga | Immagini



ALGHERO – Dopo la mattinata con quattro prove speciali



A Castelsardo, il francese controlla gli avversari e si piazza alle spalle del finlandese Suninen, al primo hurra nella competizione. Sulla Tergu-Osilo, in, èvece Thierry Neuville a lasciarsi tutti alle spalle, ma rosicchia solo 4decimi al primo della classe.



Sul Monte Baranta scollina per primo il finlandese Latvala (a cui fa evidentemente bene l'aria di Olmedo), che lascia tre avversari a 1”1: il connazionale Lappi, il campione del mondo Ogier ed il norvegese Ostberg. Le auto tornano ad Alghero con Ogier in vetta alla classifica.



SS6 Tula 2: 1) S.Ogier in 19'24”; 2) E.Lappi a 12”2; 3) O.Tanak a 15”2; 4) T.Neuville a 17”5; 5) H.Paddon a 22”6; 6) A.Mikkelsen a 26”5; 7) J.Latvala a 26”8; 8) M.Ostberg a 31”6; 9) T.Suninen a 31”6; 10) E.Evans a 35”6. 19) G.Dettori a 2'06”3.



SS7 Castelsardo 2: 1) T.Suninen in 10'34”8; 2) S.Ogier a 1”9; 3) T.Neuville a 4”3; 4) J.Latvala a 8”; 5) O.Tanak a 8”3; 6) E.Lappi a 8”9; 7) M.Ostberg a 11”2; 8) E.Evans a 12”4; 9) C.Breen a 14”9; 10) H.Paddon a 15”6. 13) F.Andolfi a 34”1.



SS8 Tergu-Osilo 2: 1) T.Neuvlle in 8'53”5; 2) S.Ogier a 0”4; 3) O.Tanak a 1”6; 4) J.Latvala a 2”8; 5) T.Suninen a 3”; 6) E.Lappi a 4”5; 7) E.Evans a 5”6; 8) H.Paddon a 9”3; 9) C.Breen a 10”7; 10) M.Ostberg a 12”. 16) F.Andolfi a 35”4.



SS9 Monte Baranta 2: 1) J.Latvala in 8'07”2; 2) E.Lappi a 1”1; 2) S.Ogier a 1”1; 2) M.Ostberg a 1”1; 5) E.Evans a 3”8; 6) H.Paddon a 4”; 7) C.Breen a 4”1; 8) T.Neuville a 9”5; 9) S.Lefebvre a 17”8; 10) J.Kopecky a 18”1. 12) F.Andolfi a 25”.



Classifica generale dopo 9 prove speciali: 1) S.Ogier in 1h35'56”9; 2) T.Neuville a 18”9; 3) J.Latvala a 37”2; 4) E.Lappi a 41”6. 5) M.Ostberg a 58”3. 6) H.Paddon a 1'01”5; 7) C.Breen a 1'26”; 8) S.Lefebvre a 4'02”9; 9) J.Kopecky a 4'16”9; 10) N.Ciamin a 5'20”7; 12) F.Andolfi a 6'20”9.



Nella foto (del Rally Italia Sardegna): Sebastien Ogier in azione Commenti ALGHERO – Dopo la mattinata con quattro prove speciali [LEGGI] , il pomeriggio ne ripropone altrettante, sugli stessi tracciati. Un pomeriggio che si è aperto con il campione del mondo Sebastien Ogier che ha messo tutti in fila, vincendo la speciale di Tula e volando in vetta alla classifica generale.A Castelsardo, il francese controlla gli avversari e si piazza alle spalle del finlandese Suninen, al primo hurra nella competizione. Sulla Tergu-Osilo, in, èvece Thierry Neuville a lasciarsi tutti alle spalle, ma rosicchia solo 4decimi al primo della classe.Sul Monte Baranta scollina per primo il finlandese Latvala (a cui fa evidentemente bene l'aria di Olmedo), che lascia tre avversari a 1”1: il connazionale Lappi, il campione del mondo Ogier ed il norvegese Ostberg. Le auto tornano ad Alghero con Ogier in vetta alla classifica.1) S.Ogier in 19'24”; 2) E.Lappi a 12”2; 3) O.Tanak a 15”2; 4) T.Neuville a 17”5; 5) H.Paddon a 22”6; 6) A.Mikkelsen a 26”5; 7) J.Latvala a 26”8; 8) M.Ostberg a 31”6; 9) T.Suninen a 31”6; 10) E.Evans a 35”6. 19) G.Dettori a 2'06”3.1) T.Suninen in 10'34”8; 2) S.Ogier a 1”9; 3) T.Neuville a 4”3; 4) J.Latvala a 8”; 5) O.Tanak a 8”3; 6) E.Lappi a 8”9; 7) M.Ostberg a 11”2; 8) E.Evans a 12”4; 9) C.Breen a 14”9; 10) H.Paddon a 15”6. 13) F.Andolfi a 34”1.1) T.Neuvlle in 8'53”5; 2) S.Ogier a 0”4; 3) O.Tanak a 1”6; 4) J.Latvala a 2”8; 5) T.Suninen a 3”; 6) E.Lappi a 4”5; 7) E.Evans a 5”6; 8) H.Paddon a 9”3; 9) C.Breen a 10”7; 10) M.Ostberg a 12”. 16) F.Andolfi a 35”4.1) J.Latvala in 8'07”2; 2) E.Lappi a 1”1; 2) S.Ogier a 1”1; 2) M.Ostberg a 1”1; 5) E.Evans a 3”8; 6) H.Paddon a 4”; 7) C.Breen a 4”1; 8) T.Neuville a 9”5; 9) S.Lefebvre a 17”8; 10) J.Kopecky a 18”1. 12) F.Andolfi a 25”.1) S.Ogier in 1h35'56”9; 2) T.Neuville a 18”9; 3) J.Latvala a 37”2; 4) E.Lappi a 41”6. 5) M.Ostberg a 58”3. 6) H.Paddon a 1'01”5; 7) C.Breen a 1'26”; 8) S.Lefebvre a 4'02”9; 9) J.Kopecky a 4'16”9; 10) N.Ciamin a 5'20”7; 12) F.Andolfi a 6'20”9.Nella foto (del Rally Italia Sardegna): Sebastien Ogier in azione • Guarda e condividi il video su Alguer.tv