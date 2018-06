Condividi | Red 8:12 L´ex responsabile dell´ufficio di Alghero della Delegazione del Governo catalano è stato nominato direttore dell´Institució de les lletres catalanes, la direzione generale del Governo catalano per la letteratura Joan-Elies Adell saluta Alghero



ALGHERO – Si è riunito ieri (venerdì), il Consell assessor (Consiglio consultivo) dell'Institució de les Lletres Catalanes. Questo organo non si riuniva dal giugno 2017, a causa della situazione di blocco a cui è sottoposta la Generalitat de Catalunya. Durante la riunione, il nuovo ministro catalana della Cultura Laura Borràs ha proposto il poeta Joan-Elies Adell come direttore della Institució de les lletres catalanes. Adell ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio consultivo dell'Ilc, ed è previsto che martedì 12 giugno gli venga assegnato l’incarico durante la seduta del Consiglio esecutivo del Governo catalano.



Fino al dicembre dell'anno scorso, Joan-Elies Adell è stato il responsabile dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo catalano in Italia ed il coordinatore delle attività culturali e linguistiche della Delegazione. Ha curato in questo periodo una preziosa antologia di poesie algheresi del periodo 1945-2013, intitolata “La Tercera Illa“ (Barcellona, 2013) e scritto la “Guia sentimental de l’Alguer” (Barcellona, 2016).



Adell intraprende con entusiasmo questa nuova tappa professionale e ringrazia la città di Alghero per l’affetto, l’empatia e lo spirito di collaborazione a favore della lingua e della cultura catalana che ha sempre ricevuto come direttore dell’Ufficio di rappresentanza del Governo della Catalogna, da parte di Istituzioni, associazioni culturali e di categoria e semplici cittadini. Adell fa una valutazione positiva del lavoro realizzato durante questi anni, e spera che, tra breve, il Governo della Catalogna riapra la casa della Generalitat ad Alghero, con un nuovo direttore che rinnovi lo spirito d’intesa culturale ed economica tra la Catalogna e la “Barcellonetta di Sardegna”.



