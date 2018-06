Condividi | Red 11:11 Tipicità nel turismo in Sardegna, talk e aperitivo con Paolo Fresu. L’appuntamento è per giovedì 14 giugno, alle 16, nell’Aula VII della Facoltà di Architettura, nell´ex Complesso di Santa Chiara, sui Bastioni Pigafetta di Alghero AperiTurismo: talk con Paolo Fresu



ALGHERO - Che forma, suono e materiale sta assumendo l’accoglienza in Sardegna? Cosa si può definire tipico, riconosciuto ed apprezzato nel mondo e, per questo, valore aggiunto per un’esperienza e motivazione di viaggio in Sardegna? Attorno a questi temi verterà il talk AperiTurismo, giovedì 14 giugno, al suo terzo appuntamento e per la prima volta ad Alghero. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Uno di Oristano, in partnership con il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di di Cagliari e, per questa sua terza edizione, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura di Alghero che ospita l’evento, si svolgerà nell’Aula VII (nell'ex Complesso di Santa Chiara, sui Bastioni Pigafetta) della sede universitaria algherese, dalle 16.



Ospite d’eccezione del pomeriggio, il musicista e jazzista Paolo Fresu, che darà il suo punto di vista in uno dei due panel di discussione su come si potrebbe valorizzare la tipicità nel turismo in Sardegna, partendo proprio dalla musica e dalla sua appartenenza al territorio. A confronto con Fresu, interverranno anche alcuni validi esponenti dell’artigianato in Sardegna, come Giuseppe Demelas (di Tessile Urru), del design grafico moderno come Giuseppe Crobe (de Le amiche di Freya), del web come Gianluigi Tiddia (aka Insopportabile) ed Elisa Mocci (tra le più apprezzate wedding & design planner italiane). Ed ancora, Mirko Lalli (ceo e founder di Travel appeal, una delle start up italiane del turismo più promettenti) porterà il suo punto di vista sulla tipicità dall'analisi del sentiment nelle destinazioni italiane e, più in generale, racconterà come è percepita l’Isola dai turisti on-line. Invece, Filippo Filippeschi (della Signatours) condividerà qualche best practice per la promozione della tipicità sui mercati scandinavi.



Come nella formula degli “AperiTurismi”, in poco più di due ore e mezzo si susseguiranno brevi e moderati interventi, tra panel ed approfondimenti, anche da remoto, Q&A dal pubblico ed aperitivo finale offerto a tutti i partecipanti per poter fare network. Obiettivo dell’iniziativa è quello di portare ad uno scambio costante e continuo sui temi del turismo, per individuare necessità ed opportunità, fornire nuove prospettive imprenditoriali e condividere utili consigli agli studenti che, a breve, dovranno mettersi in gioco nel complicato mondo del lavoro. La partecipazione è gratuita, consigliata la registrazione sul sito di Eventbrite, l’evento potrà essere seguito anche in diretta sullla pagina Facebook del Consorzio Uno.



Nella foto: Paolo Fresu Commenti ALGHERO - Che forma, suono e materiale sta assumendo l’accoglienza in Sardegna? Cosa si può definire tipico, riconosciuto ed apprezzato nel mondo e, per questo, valore aggiunto per un’esperienza e motivazione di viaggio in Sardegna? Attorno a questi temi verterà il talk AperiTurismo, giovedì 14 giugno, al suo terzo appuntamento e per la prima volta ad Alghero. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Uno di Oristano, in partnership con il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di di Cagliari e, per questa sua terza edizione, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura di Alghero che ospita l’evento, si svolgerà nell’Aula VII (nell'ex Complesso di Santa Chiara, sui Bastioni Pigafetta) della sede universitaria algherese, dalle 16.Ospite d’eccezione del pomeriggio, il musicista e jazzista Paolo Fresu, che darà il suo punto di vista in uno dei due panel di discussione su come si potrebbe valorizzare la tipicità nel turismo in Sardegna, partendo proprio dalla musica e dalla sua appartenenza al territorio. A confronto con Fresu, interverranno anche alcuni validi esponenti dell’artigianato in Sardegna, come Giuseppe Demelas (di Tessile Urru), del design grafico moderno come Giuseppe Crobe (de Le amiche di Freya), del web come Gianluigi Tiddia (aka Insopportabile) ed Elisa Mocci (tra le più apprezzate wedding & design planner italiane). Ed ancora, Mirko Lalli (ceo e founder di Travel appeal, una delle start up italiane del turismo più promettenti) porterà il suo punto di vista sulla tipicità dall'analisi del sentiment nelle destinazioni italiane e, più in generale, racconterà come è percepita l’Isola dai turisti on-line. Invece, Filippo Filippeschi (della Signatours) condividerà qualche best practice per la promozione della tipicità sui mercati scandinavi.Come nella formula degli “AperiTurismi”, in poco più di due ore e mezzo si susseguiranno brevi e moderati interventi, tra panel ed approfondimenti, anche da remoto, Q&A dal pubblico ed aperitivo finale offerto a tutti i partecipanti per poter fare network. Obiettivo dell’iniziativa è quello di portare ad uno scambio costante e continuo sui temi del turismo, per individuare necessità ed opportunità, fornire nuove prospettive imprenditoriali e condividere utili consigli agli studenti che, a breve, dovranno mettersi in gioco nel complicato mondo del lavoro. La partecipazione è gratuita, consigliata la registrazione sul sito di Eventbrite, l’evento potrà essere seguito anche in diretta sullla pagina Facebook del Consorzio Uno.Nella foto: Paolo Fresu