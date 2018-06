Condividi | Red 13:49 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di due società, con sede rispettivamente ad Assemini ed a Cagliari, entrambe operanti nel settore dell’edilizia Nascosti al Fisco 370mila euro nel Cagliaritano



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di due società, con sede rispettivamente ad Assemini ed a Cagliari, entrambe operanti nel settore dell’edilizia. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.



Le attività ispettive condotte nei confronti della società di Assemini hanno consentito di constatare, attraverso il confronto tra la contabilità posseduta dal titolare e le informazioni acquisite con l’utilizzo delle banche dati, che la stessa, nel triennio controllato, non ha osservato gli obblighi dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando, pertanto, evasore totale. Le operazioni di servizio hanno consentito di appurare la sottrazione di ricavi per quasi 200mila euro ed un’evasione Iva di oltre 31mila euro.



