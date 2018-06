Condividi | Mariangela Pala 14:45 La firma del decreto da parte del primo cittadino avverrà la prossima settimana Porto Torres: Mara Rassu nuovo assessore alla Cultura



PORTO TORRES - Mara Rassu è il nuovo assessore alla Cultura. Subentra ad Alessandra Vetrano che aveva rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi per "motivi personali". La firma del decreto da parte del primo cittadino avverrà la prossima settimana.



Mara Rassu, da sempre vicina all'amministrazione comunale si è formata all'Accademia delle belle arti di Firenze, dove ha conseguito il diploma universitario con indirizzo Scenografia, prenderà le deleghe anche allo sport, istruzione, turismo e spettacolo. «Ho accettato questo importante incarico e sono pronta a mettermi a disposizione dei cittadini - dichiara la nuova assessora - e vorrei specificare che il mio lavoro non parte esattamente da zero: sin dal 2014 ho accompagnato il gruppo consiliare nelle diverse attività. Ringrazio il sindaco e tutto il gruppo per avermi dato fiducia e non vedo l’ora di iniziare»”.



