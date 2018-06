video Condividi | Red 15:16 Dopo la Coiluna-Loelle 1 appannaggio di Tanak, il campione del mondo vince la ps Monte di Alà 1, ma vede il belga avvicinarsi a meno di 5”, dopo il capolavoro della Monte Lerno 1 Ris18: si accende il duello Ogier-Neuville | Immagini



ALGHERO – A sette prove dalla fine, si accende il duello tra Sebastien Ogier e Thierry Neuville. Ieri sera, si era andati a letto con il campione del mondo Ford Fiesta Wrc) in controllo, ma la terza giornata del Rally Italia Sardegna 2018 si è aperta con il belga agguerrito protagonista al volante della sua Hyundai i20 coupe Wrc.



Pronti via, e nella Coiluna-Loelle 1, l'estone Ott Tanak, dop l'incidente che ieri ha danneggiato la sua Toyota Yaris Wrc, si è piazzato subito davanti a tutti, con Neuville che ha rosichiato 1”2 di ritardo su Ogier. Situazione ribaltata nella Monte di Alà 1, con il francese primo, con 1”8 di vantaggio sul belga.



Ma è stata la Monte Lerno 1 la speciale che ha movimentato la mattinata. Thierry Neuville si è piazzato infatti davanti a tutti, lasciando Sebastien Ogier (sesto) ad oltre 14” di distacco. Si ritorna così nel parco assistenza di Alghero con il francese primo in classifica, ma con meno di 5” di vantaggio sul belga. Nel pomeriggio, quattro prove: Città di Ittiri-Coros, Coiluna-Loelle 2, Monti di Alà 2 e Monte Lerno 2.



SS10 Coiluna-Loelle 1: 1) O.Tanak in 7'51”4; 2) T.Neuville a 1”4; 3) S.Ogier a 2”6; 4) A.Mikkelsen a 3”1; 5) E.Lappi a 3”3; 6) J.Latvala a 6”8; 7) M.Ostberg a 7”1; 8) T.Suninen a 7”9; 9) H.Paddon a 9”4; 10) E.Evans a 13”2. 21) F.Andolfi a 47”5.



SS11 Monti di Alà 1: S.Ogier in 16'38”9; 2) T.Neuville a 1”8; 3) A.Mikkelsen a 5”; 4) J.Latvala a 7”6; 5) H.Paddon a 8”9; 6) T.Suninen a 9”2; 7) O.Tanak a 12”5; 8) E.Lappi a 12”7; 9) M.Ostberg a 14”2; 10) C.Breen a 17”7. 13) F.Andolfi a 1'12”5.



SS12 Monte Lerno 1: T.Neuville in 17'59”1; 2) J.Latvala a 6”7; 3) H.Paddon a 7”5; 4) E.Lappi a 7”7; 5) M.Ostberg a 12”6; 6) S.Ogier a 14”6; 7) O.Tanak a 15”7; 8) C.Breen a 24”4; 9) E.Evans a 32”4; 10) A.Mikkelsen a 36”1. 19) G.Dettori a 2'09”6.



Classifica generale dopo 12 prove speciali: 1) S.Ogier in 2h18'43”5; 2) T.Neuville a 4”9; 3) J.Latvala a 41”1; 4) E.Lappi a 48”1; 5) H.Paddon a 1'10”1; 6) M.Ostberg a 1'15”; 7) C.Breen a 2'06”6; 8) J.Kopecky a 7'25”5; 9) M.Prokop a 9'31”; 10) N.Ciamin a 9'51”. 17) F.Andolfi a 13'02”1.



