Crociere: Marella Explorer esordisce a Porto Torres

PORTO TORRES - L'infopoint nel molo di approdo della nave, un ulteriore stand nei pressi della Torre Aragonese con personale plurilingue, uno spazio dedicato agli operatori che vorranno offrire servizi turistici. E poi la partecipazione degli studenti del liceo scientifico-linguistico, un punto di promozione della città con i figuranti in abito tradizionale di Porto Torres, più il mercatino nel Corso Vittorio Emanuele con operatori dell'ingegno, dell'artigianato e alimentari. Il Comune riattiva la macchina dell'accoglienza per l'esordio in banchina della Marella Explorer, nave del nuovo brand Marella Cruises controllato dalla Tui, leader mondiale del settore turistico.



La delibera è stata approvata dalla Giunta comunale. Il primo approdo è atteso per mercoledì 20 giugno. «Dopo tre anni ospitiamo in città una nave della Tui – sottolinea il sindaco Sean Wheeler – ma con un nuovo target di riferimento, il mercato inglese, grazie al marchio Marella Cruises. Riconfermeremo le modalità di accoglienza potenziate lo scorso anno e apprezzate dai turisti che ci hanno lasciato riscontri positivi soprattutto sulle informazioni ricevute a terra, sulla presenza del mercatino e sulle esibizioni coinvolgenti del gruppo folk».



La Marella Explorer è stata sottoposta nelle scorse settimane a un importante intervento di ammodernamento sia all'esterno che negli interni, seguito dal “battesimo” a Palma di Maiorca, a cui ha partecipato come special guest il cantante Craig David. L'hotel galleggiante può ospitare più di 1900 passeggeri che hanno a disposizione dieci ristoranti, cinema al coperto, spazi dedicati allo sport e ambienti di lusso con bar, club e casinò. Tre gli approdi previsti quest'estate, in un tour del Mediterraneo che oltre a Porto Torres includerà Palma di Maiorca, La Spezia, Calvi, Sete e Tarragona.



«Tra le proposte di escursioni da vendere a bordo la compagnia ha inserito anche un pacchetto di visita della città, con la Basilica di San Gavino, l'Antiquarium, l'area archeologica di Turris Libisonis e un tour panoramico sul Lungomare Balai e la fascia costiera. È un segno di attenzione verso il patrimonio di Porto Torres – aggiunge il sindaco – che i turisti potranno cominciare a scoprire già a bordo della nave. Chi scenderà autonomamente potrà, inoltre, visitare il resto dei nostri tesori culturali e paesaggistici». La Marella Explorer approderà il 20 giugno, il 13 agosto e il 10 settembre. Le stesse modalità di accoglienza saranno riservate ai croceristi dell'Artania, della compagnia tedesca Phoenix Reisen, il 27 ottobre.



