Condividi | Red 17:41 Sabato 16 giugno, alla Merenderia di Viale Primo maggio, verrà inaugurata la prima edizione della manifestazione libera e gratuita, patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero per la promozione e la diffusione delle discipline sportive Sport sotto le stelle ad Alghero



ALGHERO - Sabato 16 giugno, alle 19.30, alla Merenderia di Viale Primo maggio, ad Alghero, verrà inaugurata “Sport sotto le stelle-Perchè il giorno non basta”, la prima edizione della manifestazione libera e gratuita, patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero per la promozione e la diffusione delle discipline sportive. Le associazioni e le società sportive che gravitano nel compendio sportivo di Maria Pia, si incontreranno per la prima volta insieme per dare vita ed animare un'intera notte all'insegna della condivisione e del divertimento.



L'intento dell'iniziativa è rappresentato dalla volontà delle associazioni e delle società sportive che hanno aderito creando un'estemporanea rete virtuosa, che possa coinvolgere bambini, ragazzti ed adulti avvicinandoli alla pratica ed alla conoscenza di diverse attività sportive. Associazione Si fa così 2.0, Pallacanestro Alghero, Tigri baseball Alghero, Tennis club Alghero, Alghero Bike, Dolmen fitness Alghero, Amatori rugby Alghero ed A.Cuccureddu 1969 coinvolgeranno e guideranno i partecipanti attraverso le strutture sportive di Maria Pia invitandoli a mettersi in gioco per sperimentare e conoscere divertendosi. L'evento si svolgerà seguendo un programma che prevede due fasi: la prima parte della manifestazione sarà dedicata ai bambini ed ai ragazzi di età compresa tra i sei ed i tredici anni e proseguirà fino alla mezzanotte, mentre la seconda parte, dedicata ai “Senio” dai quattordici ai novantanove anni avrà inizio a mezzanotte e terminerà al mattino.



Per tutte le attività è consigliato abbigliamento e scarpe sportive. Per le prove di ciclocross è indispensabile presentarsi al circuito allestito nel parco Gian Marco manca muniti di bicicletta propria e caschetto protettivo. I dettagli dell'iniziativa Sport sotto le stelle saranno illustrati nel corso della conferenza stampa programmata per mercoledì 13 giugno, alle 13, nella Merenderia di Via Primo maggio, alla quale interverranno i responsabili delle associazione e delle società sportive coinvolte: Francesca Brembilla (presidente Associazione si fa così 2.0), Antonello Muroni (presidente Pallacanestro Alghero), Alberto Brembilla (coordinatore sportivo Associazione Si fa così 2.0 ed allenatore Pallacanestro Alghero Under 14), Luca Cuccureddu (A.Cuccureddu 1969), Alessandro Pesapane (vicepresidente Amatori rugby Alghero), Salvatore Cherchi (presidente Tigri baseball Alghero) e Luciano Cattogno (presidente Alghero Bike). Nel corso della conferenza stampa, sarà dato particolare risalto al valore dell'iniziativa “in rete”, alla volontà di dare voce insieme, enfatizzando i valori positivi della collaborazione e della condivisione di progetti. Gli eventi saranno accompagnati da musica, ristoro e buon cibo, per la migliore riuscita della manifestazione, è consigliata la prenotazione telefonando ai numeri 333/4828233 (Francesca), 329/2622159 (Claudia) e 348/2230302 (Alberto). Commenti ALGHERO - Sabato 16 giugno, alle 19.30, alla Merenderia di Viale Primo maggio, ad Alghero, verrà inaugurata “Sport sotto le stelle-Perchè il giorno non basta”, la prima edizione della manifestazione libera e gratuita, patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero per la promozione e la diffusione delle discipline sportive. Le associazioni e le società sportive che gravitano nel compendio sportivo di Maria Pia, si incontreranno per la prima volta insieme per dare vita ed animare un'intera notte all'insegna della condivisione e del divertimento.L'intento dell'iniziativa è rappresentato dalla volontà delle associazioni e delle società sportive che hanno aderito creando un'estemporanea rete virtuosa, che possa coinvolgere bambini, ragazzti ed adulti avvicinandoli alla pratica ed alla conoscenza di diverse attività sportive. Associazione Si fa così 2.0, Pallacanestro Alghero, Tigri baseball Alghero, Tennis club Alghero, Alghero Bike, Dolmen fitness Alghero, Amatori rugby Alghero ed A.Cuccureddu 1969 coinvolgeranno e guideranno i partecipanti attraverso le strutture sportive di Maria Pia invitandoli a mettersi in gioco per sperimentare e conoscere divertendosi. L'evento si svolgerà seguendo un programma che prevede due fasi: la prima parte della manifestazione sarà dedicata ai bambini ed ai ragazzi di età compresa tra i sei ed i tredici anni e proseguirà fino alla mezzanotte, mentre la seconda parte, dedicata ai “Senio” dai quattordici ai novantanove anni avrà inizio a mezzanotte e terminerà al mattino.Per tutte le attività è consigliato abbigliamento e scarpe sportive. Per le prove di ciclocross è indispensabile presentarsi al circuito allestito nel parco Gian Marco manca muniti di bicicletta propria e caschetto protettivo. I dettagli dell'iniziativa Sport sotto le stelle saranno illustrati nel corso della conferenza stampa programmata per mercoledì 13 giugno, alle 13, nella Merenderia di Via Primo maggio, alla quale interverranno i responsabili delle associazione e delle società sportive coinvolte: Francesca Brembilla (presidente Associazione si fa così 2.0), Antonello Muroni (presidente Pallacanestro Alghero), Alberto Brembilla (coordinatore sportivo Associazione Si fa così 2.0 ed allenatore Pallacanestro Alghero Under 14), Luca Cuccureddu (A.Cuccureddu 1969), Alessandro Pesapane (vicepresidente Amatori rugby Alghero), Salvatore Cherchi (presidente Tigri baseball Alghero) e Luciano Cattogno (presidente Alghero Bike). Nel corso della conferenza stampa, sarà dato particolare risalto al valore dell'iniziativa “in rete”, alla volontà di dare voce insieme, enfatizzando i valori positivi della collaborazione e della condivisione di progetti. Gli eventi saranno accompagnati da musica, ristoro e buon cibo, per la migliore riuscita della manifestazione, è consigliata la prenotazione telefonando ai numeri 333/4828233 (Francesca), 329/2622159 (Claudia) e 348/2230302 (Alberto).