Baseball: Catalana stabile a metà classifica



ALGHERO - La serie B del Campionato italiano di baseball è al giro di boa e la classifica del girone D sorride alla Catalana Alghero, che si trova a metà della classifica. Quattro squadre sopra ed altrettante sotto, in una stagione che prevede il salto di categoria per le prime due classificate e la retrocessione diretta per l’ultima (essendo Caserta già retrocessa per aver rinunciato a disputare il campionato). La squadra allenata dal tandem Antonio Contini e Henry Brito, delle quindici partite disputate ne ha vinte otto e perse sette, comprese le ultime due sfide romane contro la Calì, che hanno fruttato una sconfitta di misura in Gara 1 (5-4) ed una netta vittoria in Gara 2 (3-12).



Nella prima partita, disputata sul diamante di Acilia, è salito sul monte come partente lo stesso Contini che, supportato dalla difesa, ha lasciato a zero gli avversari per i primi tre inning. Speculare il rendimento del pitcher avversario Alfano, che ha ceduto alle mazze algheresi solo al quarto inning, quando il Calì ha incassato 4punti. Immediata la risposta dei capitolini, che sempre al quarto inning dimezzavano lo svantaggio ed al quinto lo riducevano ad un solo punto. Ma la mossa dell’allenatore della Calì di sostituire Alfano con Bardasi sul monte si è rivelata vincente, perchè il rilievo ha messo a segno 5strike-out, annullando l’attacco biancoblu e permettendo ai suoi compagni di risalire la china segnando due punti tra il settimo e l’ottavo inning. Punti che permettevano alla squadra di casa di porre a referto la vittoria. Negativa per la Catalana la prova della parte bassa del line-up, che su quattro giocatori ha fatto registrare solo una battuta valida in tutta la partita. Quattro, ma sempre poche, le valide dei cinque migliori battitori algheresi.



Nella seconda gara, che Alghero ha disputato con la consolidata rotazione sul monte di lancio dei fratelli D’Amico, la musica è nettamente cambiata. Al sesto inning, la Catalana era in vantaggio per 6-1, grazie alle belle prestazioni in battuta di Brito e Meloni, con tre valide a testa. È stato però il settimo inning quello decisivo, perché al cambio pitcher tra Leonardo D’amico e Yovany è combaciata la realizzazione di 5punti dei biancoblu, che sull’11-1 decretavano chiuso l’incontro a loro favore. Bene in attacco anche Marco Cugia, autore di un triplo.



A conclusione del girone di andata, la Catalana è la prima squadra in classifica su tutte le trentanove partecipanti alla serie B per numeri di tripli realizzati (12) e come rendimento complessivo si trova a metà classifica. Ha due giocatori, Zidda e Meloni, tra i trenta migliori come rendimento personale, ed il 16esimo miglior lanciatore della categoria, Leonardo D’Amico. Mirko Zidda è anche il miglior battitore per slugging pct (media bombardieri), essendo secondo per numero di tripli (6), terzo, con altri quattro giocatori, per numero di doppi (8) e primo per basi conquistate (45). Domani, domenica 10 giugno, la Catalana osserverà il turno di riposo, per poi prepararsi all’attesa sfida casalinga di domenica 17, contro la Red Jack Grosseto, unica squadra ad aver messo ko gli algheresi vincendo entrambe le gare sul proprio diamante.



