Il 33enne presentatore originario di Uri, che ha raccontato le eccellenze enogastronomiche italiane, è stato confermato da La7 anche per la prossima stagione televisiva. Questa domenica, intanto, andrà in onda una nuova puntata del programma "Gustibus" Anthony Peth, il bel sardo che spopola in Tv



URI - Ogni fine settimana Anthony Peth, nuovo volto di La7, ha portato i telespettatori alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane. Un viaggio lungo un anno e dopo il grande successo della trasmissione “Gustibus”, con record di ascolti, il 33enne presentatore sardo è stato riconfermato anche per la prossima stagione televisiva. Legato alla sua terra ed alle sue origini, non sono mancate le puntate dedicate al paese natale Uri ed alle bellezze di Alghero. Il tour enogastronomico in Italia è piaciuto ai telespettatori, ma gli appuntamenti non sono finiti qui, perché lo staff di “Gustibus” ed il suo “ambasciatore del gusto” stanno registrando le puntate estive in onda ancora per tutto giugno.



Al di là degli impegni televisivi, per il giovane conduttore sarà un’estate ricca di appuntamenti, tra manifestazioni, spettacoli e fiere enogastronomiche in tutta Italia. E fra una data e l'altra non mancano i numerosi riconoscimenti. Già vincitore di due David, oggi lo ritroviamo su tutte le copertine di prestigiosi settimanali, anche se la sua vera passione sono proprio le specialità culinarie ed il made in Italy. «E’ sempre bello raccontare le proprie emozioni attraverso gli organi di stampa, vivo ogni giorno quello che mi succede da tanti anni ormai – dichiara Anthony – Ricordo ancora quando Maurizio Costanzo mi scelse fra i protagonisti di un format targato Mediaset, porto sempre con me i suoi insegnamenti».



«E’ bello oggi scoprire quelle che sono le nostre qualità, le nostre eccellenze attraverso una tradizione che ci contraddistingue in tutto il mondo attraverso il buon cibo, culla della nostra cultura – dice invece parlando del programma che lo ha visto protagonista – Gustibus è stata una bella sfida, a volte sorprendente altre volte emozionante. Ricordo, ad esempio, quando la redazione mi ha inviato nei posti colpiti dal terremoto. Mi ha colpito la forza delle tante persone che, nonostante la difficile situazione, non si sono arrese e hanno portato avanti le loro attività produttive. Spero di aver trasmesso anche ai telespettatori questa forza che noi italiani abbiamo quando vogliamo lottare per quello che abbiamo costruito». Gustibus e Peth, intanto, non vanno in vacanza. Almeno per ora, perché il programma accompagnerà i telespettatori di La7 anche nel mese di giugno con nuove storie. Poi, dopo una breve pausa estiva, l’ambasciatore del gusto tornerà a settembre in tv con un nuovo tour tra le eccellenze italiane, ovviamente comprese quelle sarde.



