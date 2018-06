Condividi | S.O. 10:14 Comunali: test per il Movimento 5 Stelle verso le regionali di febbraio. Ad Assemini e Iglesias si punta a replicare l´exploit del 4 marzo, ma non sarà facile. Seggi aperti in 38 comuni sardi



MACOMER - Al voto in Sardegna 38 comuni: test importante ad Assemini, Iglesias e Macomer. In 16 comuni solo una lista mentre in 5 non si sono presentati candidati. Urne aperte oggi (domenica) dalle 7 alle 23. Solo ad Assemini e Iglesias è previsto il ballottaggio.



Nel dettaglio sono tre i Comuni (Assemini, Decimomannu e Maracalagonis) i cui cittadini saranno chiamati alle urne all'interno della città metropolitana di Cagliari, 7 in Provincia di Nuoro (Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena e Sindia), 11 in quella di Oristano (Ales, Boroneddu, Cabras, Modolo, Narbolia, Nugheddu Santa Vittoria, Pompu, Riola Sardo, Simala, Soddi e Villa Verde), 6 in quella di Sassari (Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini) e 11 nel Sud Sardegna (Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Iglesias, Ortacesus, Senorbì, Seui, Teulada e Villaspeciosa).



