Asvis, tavola rotonda ad Alghero

ALGHERO - Alghero coniuga territorio, arte, diritto, economia. Il Convegno organizzato dal Comune di Alghero nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 ASVIS si terrà martedì prossimo, 12 Giugno alle ore 18 nella Sala conferenze de Lo Quarter. L’iniziativa trae origine dalla correlazione tra l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e l’Alleanza 8.7 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.



I partner del progetto sono l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Fondazione Pistoletto - Cittadellarte di Biella, il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero, il Master in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte/Deca Master dell'Università di Sassari (in Diritto ed Economia per la Cultura e per l’Arte). I temi saranno pertanto quelli legati ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese) contenuti nell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile dell'ONU 2030 e alla lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile: nel 2002 l’International Labour Organization (ILO) ha indetto la Giornata mondiale contro il lavoro minorile per richiamare l’attenzione sul fenomeno diffuso a livello mondiale dei bambini vittime del lavoro forzato, che ricorre proprio il 12 giugno.



