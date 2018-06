Condividi | Red 17:19 Le squadre maschili del circolo algherese hanno centrato le promozioni ai campionati regionali di serie C e di D3 battendo, rispettivamente, 5-1 il Tc Tempio e 2-1 la Polisportiva Kimbeh Cagliari Tennis: doppia promozione per il Tc Alghero



ALGHERO – Doppia promozione per il Tc Alghero nei campionati regionali di tennis a squadre maschili. Le squadre del circolo algherese hanno centrato le promozioni in serie C ed in D3 battendo, rispettivamente, 5-1 il Tc Tempio e 2-1 la Polisportiva Kimbeh Cagliari



Dopo aver dominato il girone, con la vittoria nei quarti di finale di D1 contro i galluresi, Alghero torna in serie C dopo quattro anni di purgatorio. Domenica 17 giugno, la squadra formata da Michele Fois, Gabriele Paolini, Alessandro Pittalis, Franco Maddau, Davide Scanu, Lorenzo Carboni e Francesco Ruiu giocheranno la semifinale contro un avversario ancora da definire.



Con il 2-1 sui cagliaritani negli ottavi di finale, arriva anche la promozione in D3 per Giorgio Alias, Niccolò Carta, Nicolò Serra, Federico Delogu, Gianmarco Cutuli, Paolo Mannazzu e Cristian Settimi. Domenica 17 giugno, quarti di finale con avversario ancora da definire. Risultato di tutto livello per il Tc Alghero, con l'ottimo lavoro dello staff dei maestri Giancarlo Di Meo (al primo anno ad Alghero), Marco Lelli, Francesco Ruiu e Barbara Galletto, del preparatore atletico Maurizio Usai e dello staff della segreteria.



