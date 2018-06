Condividi | Red 19:09 Questa mattina, la motovedetta Cp709 dell’Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci ha recuperato il corpo senza vita di un uomo nel tratto di mare compreso tra Soffi e Punta Capriccioli Cadavere rinvenuto in mare



GOLFO ARANCI - Questa mattina (domenica), la motovedetta Cp709 dell’Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci ha recuperato un cadavere di un uomo nel tratto di mare compreso tra Soffi e Punta Capriccioli. A bordo della motovedetta, sono stati imbarcati anche i Carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso.



La salma è stata sbarcata nel porto commerciale di Golfo Aranci e gli uomini del comandante Pisano l'hanno subito messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria che, considerato l'avanzato stato di decomposizione, ha ordinato l'immediato trasferimento nella camera mortuaria di Olbia per le opportune azioni per stabilire l'effettiva identità del cadavere.