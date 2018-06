Condividi | Red 9:13 A Quartu Sant´Elena, il portacolori della Bc Angelo Roth Asd, conquista il titolo di campione sardo e si conferma sul gradino più alto del podio per la sesta volta consecutiva. La compagine algherese conquista anche l´oro in doppio ed il bronzo in singolare Badminton: Ivan Sotgiu campione regionale 2018



ALGHERO - Ivan Sotgiu, della Bc Angelo Roth Asd, conquista il titolo di campione regionale di badminton 2018 e si conferma sul gradino più alto del podio per la sesta volta consecutiva. Ai Campionati regionali Assoluti, giocati ieri (domenica) a Quartu Sant’Elena, la Bc Angelo Roth Alghero raggiunge importanti traguardi, vincendo la medaglia d’oro sia nel singolare, sia nel doppio maschile.



Schiacciante la vittoria di Sotgiu nella finale del singolare maschile, contro Agostino Uselli delle Aquile di Quartu (21-6, 21-7). Più equilibrata la finale del doppio maschile, con la vittoria della coppia Ivan Sotgiu–Marco Polese sulla coppia Francesco Feliziani–Simone Murru delle Aquile (21-18, 23-21). Ottimo piazzamento di Antonio Roma (Roth) che, nonostante la giovane età, ha fatto valere la propria tecnica, conquistando la medaglia di bronzo nel singolare maschile. Nel singolare femminile, affermazione di Giulia Damasco (Aquile) sulla propria compagna di società Alessandra Carbognin.



Si avvicina un importante appuntamento di badminton, sabato 16 e domenica 17 giugno, nella palestra Iti di Via degli Orti, ad Alghero, verrà disputata la quinta edizione del Torneo Riviera del corallo, che vedrà atleti provenienti da tutta Italia contendersi i numerosi premi in Palio. Otto le società partecipanti: Bc Angelo Roth di Alghero, Polisportiva Le Aquile di Quartu Sant’Elena, Shalom onlus di Luras, Shalom Calangianus, Junior Bcm di Milano, Bracciano badminton, Sportinsieme Roma di Capena e Ss Lazio di Poggio Mirteto, con quarantuno atleti, che in una due giorni intensa di gare si confronteranno per conquistare i titoli delle sette discipline presenti (singolari e doppi, senior, junior e doppio misto). Numerosa la partecipazione anche dei giovani e giovanissimi, in particolare di quelli della Bc Roth, freschi della partecipazione ai 22esimi Jeux des illes, disputati a Catania, con dodici isole partecipanti (Azzorre, Baleari, Corfù, Corsica, Elba, Jersey, Madera, Malta, Martinica, Sardegna, Sicilia e Guyana) e dove hanno rappresentato al meglio la Sardegna, conquistato la medaglia di bronzo nel badminton.



Nella foto: il podio del singolare maschile Commenti ALGHERO - Ivan Sotgiu, della Bc Angelo Roth Asd, conquista il titolo di campione regionale di badminton 2018 e si conferma sul gradino più alto del podio per la sesta volta consecutiva. Ai Campionati regionali Assoluti, giocati ieri (domenica) a Quartu Sant’Elena, la Bc Angelo Roth Alghero raggiunge importanti traguardi, vincendo la medaglia d’oro sia nel singolare, sia nel doppio maschile.Schiacciante la vittoria di Sotgiu nella finale del singolare maschile, contro Agostino Uselli delle Aquile di Quartu (21-6, 21-7). Più equilibrata la finale del doppio maschile, con la vittoria della coppia Ivan Sotgiu–Marco Polese sulla coppia Francesco Feliziani–Simone Murru delle Aquile (21-18, 23-21). Ottimo piazzamento di Antonio Roma (Roth) che, nonostante la giovane età, ha fatto valere la propria tecnica, conquistando la medaglia di bronzo nel singolare maschile. Nel singolare femminile, affermazione di Giulia Damasco (Aquile) sulla propria compagna di società Alessandra Carbognin.Si avvicina un importante appuntamento di badminton, sabato 16 e domenica 17 giugno, nella palestra Iti di Via degli Orti, ad Alghero, verrà disputata la quinta edizione del Torneo Riviera del corallo, che vedrà atleti provenienti da tutta Italia contendersi i numerosi premi in Palio. Otto le società partecipanti: Bc Angelo Roth di Alghero, Polisportiva Le Aquile di Quartu Sant’Elena, Shalom onlus di Luras, Shalom Calangianus, Junior Bcm di Milano, Bracciano badminton, Sportinsieme Roma di Capena e Ss Lazio di Poggio Mirteto, con quarantuno atleti, che in una due giorni intensa di gare si confronteranno per conquistare i titoli delle sette discipline presenti (singolari e doppi, senior, junior e doppio misto). Numerosa la partecipazione anche dei giovani e giovanissimi, in particolare di quelli della Bc Roth, freschi della partecipazione ai 22esimi Jeux des illes, disputati a Catania, con dodici isole partecipanti (Azzorre, Baleari, Corfù, Corsica, Elba, Jersey, Madera, Malta, Martinica, Sardegna, Sicilia e Guyana) e dove hanno rappresentato al meglio la Sardegna, conquistato la medaglia di bronzo nel badminton.Nella foto: il podio del singolare maschile