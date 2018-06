Condividi | Red 11:17 E´ stato firmato un protocollo d’intesa per l’erogazione del contributo straordinario previsto nella Finanziaria regionale 2018, destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di infrastrutture culturali, sportive e ricreative multifunzionali Riqualificazione ad Orune: intesa



ORUNE - Regione autonoma della Sardegna e Comune di Orune hanno firmato un protocollo d’intesa per l’erogazione del contributo straordinario previsto nella Finanziaria regionale 2018, destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di infrastrutture culturali, sportive e ricreative multifunzionali. Il provvedimento ha l’obiettivo di fronteggiare le gravi problematiche di legalità, sicurezza urbana e disagio sociale nel Comune barbaricino.



E' previsto un finanziamento di 1,2milioni di euro per il triennio 2018-2020. Il protocollo siglato con il Servizio di Pianificazione paesaggistica e urbanistica consentirà di aprire numerosi cantieri.



Sono previsti la manutenzione straordinaria della palestra comunale, dell'ex biblioteca, della facciata del municipio e degli impianti sportivi; la manutenzione e la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica, con l'installazione di alcuni punti luce artistici; interventi di decoro urbano del centro abitato (bitumatura strade, posa in opera di sedute e fioriere, ripristino della segnaletica stradale). Ed ancora, la costruzione della piscina comunale coperta; il risanamento conservativo della chiesa di Santa Maria Maggiore; interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dell'agro comunale; la riqualificazione di Piazza Lanfranco Latino.