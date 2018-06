Condividi | M.V. 12:40 Anche il Comune di Alghero dichiara guerra agli incivili che incuranti dell´ambiente disseminano di rifiuti campagne e angoli nascosti della città. Telecamere e appostamenti: pizzicato un manovale che gettava un bagno completo Tempi duri per gli incivili

ALGHERO - Telecamere nascoste nei punti più critici delle periferie all'uscita della città; appostamenti e controlli nelle campagne. Anche il Comune di Alghero dichiara guerra agli incivili, che incuranti dell´ambiente disseminano di rifiuti campagne e angoli nascosti della città. Non differenziare i rifiuti – specie se ingombranti – o gettarli nei cassonetti nell’agro è una cattiva abitudine che contribuisce ad alimentare il degrado del territorio, oltre che nuocere gravemente

«Ma per chi non rispetta le regole imposte del Comune di Alghero la tolleranza zero sarà assicurata» precisa il comandante della Compagnia barracellare, Riccardo Paddeu. «In sinergia con l’Assessorato all’Ambiente, il Comando Barracelli ha intensificato i controlli e grazie a tutta una serie di accorgimenti operativi si sta intervenendo in maniera più incisiva per colpire queste condotte illecite». Pizzicato nei giorni scorsi un manovale che aveva scaricato, all’interno dei cassonetti fuori città, rifiuti frutto di ristrutturazione edile e per il quale sono in corso indagini che portino al committente. Un bagno completo abbandonato in campagna. Grazie alla collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Fertilia, al trasgressore è stato inoltre sequestrato il veicolo in quanto privo di copertura assicurativa.



Spesso, i rifiuti che hanno origine da piccoli interventi di manutenzione o ristrutturazione "casalinghi - fai da te" e parte della filiera è assolutamente in nero. Poi c'è chi utilizza il trasporto proprio o un automezzo privato dei "svuota cantine" più o meno regolari, che si fanno pagare per ritirare i rifiuti che poi, invece di essere smaltiti negli Ecocentro, li abbandonano nell'agro o in aree boschive. E ancora i cittadini che, pur di non fare la differenziata, gettano i rifiuti nei cassonetti sparsi fuori città.