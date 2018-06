Condividi | Red 17:29 Dal Giappone alla Sardegna per esaminare il mutamento dei paesaggi urbani. In programma un ciclo di seminari intitolato “L’evoluzione urbana di Tokyo verso la sostenibilità. Percorsi di riqualificazione nel paesaggio urbano moderno e postmoderno” e tenuto dal visiting professor Junji Tsuchiya all´Università degli studi di Sassari Paesaggi urbani, dal Giappone alla Sardegna



SASSARI - Domani, martedì 12, e mercoledì 13 giugno, dalle 11 alle 13, all'Università degli studi di Sassari, il visiting professor Junji Tsuchiya terrà un ciclo di seminari intitolato “L’evoluzione urbana di Tokyo verso la sostenibilità. Percorsi di riqualificazione nel paesaggio urbano moderno e postmoderno”. Tsuchiya è professore ordinario nel Department of Sociology, Faculty of Letters, arts and sciences della Waseda University di Tokyo.



Il docente si occupa di tematiche sociologiche legate ai processi culturali e comunicativi, con particolare attenzione alle teorie sui comportamenti collettivi ed al rapporto tra tecnologia, moda, consumi ed ambiente urbano. Collabora da tempo con numerosi atenei italiani, compresa l'Università di Sassari.



