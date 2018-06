Condividi | Red 18:09 Partirà giovedì il secondo ciclo di incontri territoriali sul Piano strategico. Le iscrizioni si effettuano on-line, sulla piattaforma regionale SardegnaParteciPa. Gli incontri sono aperti a tutti Turismo: gli appuntamenti ripartono da Olbia



OLBIA - Parte il secondo giro di incontri territoriali per la definizione del nuovo Piano strategico del turismo “Destinazione Sardegna 2018-2021” organizzati dall’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio: primo appuntamento giovedì 14 giugno, ad Olbia. Per ciascun incontro, sarà possibile iscriversi on-line attraverso la piattaforma regionale SardegnaParteciPa.



«Con questo ciclo, anche stavolta aperto a amministratori, operatori turistici e a tutti coloro che si interessano del tema turismo – dichiara l’assessore Barbara Argiolas - intendiamo fare il bilancio degli spunti, osservazioni e sollecitazioni emersi durante il primo giro di “consultazioni” coi territori, con l’obiettivo di articolarli in proposte e soluzioni da includere nel documento finale che verrà sottoposto alla Conferenza permanente del turismo. Il Piano strategico è strumento di aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, con l’obiettivo migliorare la competitività e attrattività della destinazione Sardegna, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Grazie al metodo partecipativo scelto per la costruzione del Piano e alla risposta corale dei territori - conclude l'esponente della Giunta Pigliaru - abbiamo potuto costruire un quadro esauriente su potenzialità, criticità ed esigenze che ci aiuteranno a definire strategie e scelte operative più efficaci per la crescita del turismo in Sardegna e per la definizione di nuove offerte e nuove stagionalità».



Il calendario degli incontri, dopo l’apertura a Olbia, farà tappa nei Comuni di Alghero (venerdì 15 giugno), Oristano (lunedì 18), Sardara ed Iglesias (martedì 19), Cagliari (venerdì 22), Lanusei e Sinnai (lunedì 25). Sarà possibile iscriversi a ciascun incontro dalla piattaforma regionale SardegnaParteciPa. Le iscrizioni on-line ai tavoli dovranno essere eseguite entro le ventiquattr'ore precedenti alla data dell'incontro. Inoltre, sarà possibile iscriversi on-site il giorno degli incontri fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.



