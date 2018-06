Condividi | Red 20:12 Da domani a venerdì, nel Parco Tecnologico di Pula, il Crs4, con l’Università degli studi di Cagliari e con l’Associazione Bitcoin Sardegna, grazie al contributo finanziario di Sardegna ricerche, darà avvio alla “Blockchain and distributed ledger scientific school”, la prima scuola di alta specializzazione tecnico-scientifica sul tema della cripto economia e della tecnologia blockchain Blockchain: scuola nel Parco di Pula



PULA – Da domani, martedì 12, a venerdì 15 giugno, dalle 9 alle 17, nell'edificio 2 del Parco tecnologico di Pula, il Crs4, con l’Università degli studi di Cagliari e con l’Associazione Bitcoin Sardegna, grazie al contributo finanziario di Sardegna ricerche, darà avvio alla “Blockchain and distributed ledger scientific school”, la prima scuola di alta specializzazione tecnico-scientifica sul tema della cripto economia e della tecnologia blockchain. «La cripto economia è una nuova disciplina che nasce all’indomani dell’invenzione delle monete virtuali Bitcoin ed Ethereum e in generale, dei sistemi di transazioni decentralizzati», sostiene Davide Carboni, ricercatore del Crs4 e referente della scuola.



«Molteplici sono i campi di applicazione, si passa dalla finanza, alla sicurezza informatica, dall’energia alla trasparenza amministrativa. Questa scuola - prosegue Carboni - vuole essere lo spunto per formare chi vuole acquisire le capacità tecniche necessarie a sviluppare nuove idee imprenditoriali in ambito blockchain».



La scuola, che si terrà in lingua inglese, è rivolta a ricercatori attivi in centri di ricerca o aziende hi-tech o con ambizione di lanciare prodotti ad alta tecnologia nel prossimo futuro, e studenti laureati e con dottorato di ricerca. Venerdì, dalle 9 alle 15, relatori di rilievo internazionale illustreranno alcune tra le migliori soluzioni attualmente in fase di studio e sviluppo nel mondo blockchain. Tra questi anche Silvio Micali, premiato nel 2012 con il Turing award per le sue ricerche nel campo della crittografia. Commenti PULA – Da domani, martedì 12, a venerdì 15 giugno, dalle 9 alle 17, nell'edificio 2 del Parco tecnologico di Pula, il Crs4, con l’Università degli studi di Cagliari e con l’Associazione Bitcoin Sardegna, grazie al contributo finanziario di Sardegna ricerche, darà avvio alla “Blockchain and distributed ledger scientific school”, la prima scuola di alta specializzazione tecnico-scientifica sul tema della cripto economia e della tecnologia blockchain. «La cripto economia è una nuova disciplina che nasce all’indomani dell’invenzione delle monete virtuali Bitcoin ed Ethereum e in generale, dei sistemi di transazioni decentralizzati», sostiene Davide Carboni, ricercatore del Crs4 e referente della scuola.«Molteplici sono i campi di applicazione, si passa dalla finanza, alla sicurezza informatica, dall’energia alla trasparenza amministrativa. Questa scuola - prosegue Carboni - vuole essere lo spunto per formare chi vuole acquisire le capacità tecniche necessarie a sviluppare nuove idee imprenditoriali in ambito blockchain».La scuola, che si terrà in lingua inglese, è rivolta a ricercatori attivi in centri di ricerca o aziende hi-tech o con ambizione di lanciare prodotti ad alta tecnologia nel prossimo futuro, e studenti laureati e con dottorato di ricerca. Venerdì, dalle 9 alle 15, relatori di rilievo internazionale illustreranno alcune tra le migliori soluzioni attualmente in fase di studio e sviluppo nel mondo blockchain. Tra questi anche Silvio Micali, premiato nel 2012 con il Turing award per le sue ricerche nel campo della crittografia.