Cresce Vueling: occhi puntati sulla winter

ALGHERO - Continua la crescita di Vueling sulla Sardegna, che opererà nella stagione estiva 20 voli settimanali verso Barcellona da Cagliari, Olbia e Alghero con un aumento del 55% rispetto all’estate 2017. La stagione estiva è partita per Vueling il 25 marzo con l’apertura del collegamento fra Alghero e Barcellona, con 2 frequenze settimanali.



In attesa di capire se il collegamento sarà confermato per la stagione winter, in virtù dei contributi annunciati dall'assessorato regionale al Turismo per la destagionalizzazione, i voli da Alghero a Barcellona sono per adesso programmati fino al 24 ottobre tutti i mercoledì e le domeniche.



Crescita del 17% nell’offerta è invece quella che interessa l’aeroporto di Cagliari, che ad agosto avrà una frequenza quotidiana sullo scalo catalano, mentre Olbia avrà un collegamento con 11 frequenze settimanali, con un aumento della capacità del 53%.



