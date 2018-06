Condividi | Red 16:46 Dopo i controlli compiuti dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell´Ats Sardegna, l´acqua nella località sassarese è stata dichiarata non idonea al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti San Giovanni, acqua non potabile



SASSARI - «Dopo i controlli compiuti dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ats Sardegna, l'acqua a San Giovanni è stata dichiarata non idonea al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata previa bollitura e per tutti gli usi igienici». Questo quanto si legge nell'ordinanza firmata oggi (lunedì) dal sindaco di Sassari Nicola Sanna. Il divieto riguarda la località San Giovanni e precisamente la zona compresa tra Via Auzzas, Via Baldinca e Via De Cupis e rimarrà in vigore fino alla verifica di conformità per i nitriti.