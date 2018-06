Condividi | Red 10:56 Il comune pronto a sostituirsi ai due privati: 48 ore di tempo per accendere le macchine. Firmata del sindaco di Alghero l´ordinanza urgente per riportare decoro e non vanificare lo sforzo fin qui operato tanto dall´Amministrazione comunale quanto dagli operatori turistici per promuovere le bellezze della Riviera del Corallo e ripulire le spiagge del Lido. Chiesto il contributo - anche economico - all'assessorato regionale all'Ambiente «Via le alghe dalle concessioni sul lido»



ALGHERO - In virtù del chiarimento sulle competenze a firma del direttore generale dell'Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica, che definisce l'obbligo di pulizia con movimentazione della posidonia in capo ai concessionari [



Infatti, la sperimentazione eseguita recentemente tra l'area pinetata e la spiaggia "Cuguttu", in località "Maria Pia", mediante vagliatura, ha consentito di recuperare l'intera frazione sabbiosa presente prevedendone la ridistribuzione sul litorale di provenienza. In attesa dei risultati scientifici, con gli eventuali accorgimenti, la stessa operazione, dopo la stagione estiva, potrà essere programmata ed eseguita ad iniziare da San Giovanni. «Il Lido di Alghero è patrimonio della Sardegna, soffre da sempre rispetto ad altri litorali di depositi consistenti di posidonia oceanica, quest'anno addirittura eccezionali, che soprattutto d'estate limitano l'accessibilità ai bagnanti con preoccupanti ricadute turistiche. Anche per queste ragioni - conclude il primo cittadino algherese - merita la massima attenzione da parte dei competenti enti, ad iniziare dall'Assessorato regionale all'Ambiente che, anche se formalmente non riconosce la straordinarietà degli spiaggiamenti di posidonia sotto gli occhi di tutti, può sostenere, anche economicamente, gli sforzi che l'Amministrazione e i balneari compiono quotidianamente per presentare nelle migliori condizioni possibile i numerosi chilometri di spiaggia».