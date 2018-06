Condividi | A.S. 17:30 La politica degli ultimi anni ha visto crescere nuove organizzazioni e movimenti caratterizzati da un marcato populismo, a discapito delle grandi ideologie del Novecento. Incontro-dibattito organizzato dall’associazione SardegnaEuropa Si riunisce la Sardegna progressista



CAGLIARI - Si terrà mercoledì 13 giugno alle ore 17.30 presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari “Progetto Progressista: 5 concetti per una Sardegna nuova”, incontro-dibattito organizzato dall’associazione SardegnaEuropa durante il quale si discuteranno con il pubblico e la stampa nuove proposte per un progetto progressista per la Sardegna. La politica degli ultimi anni ha visto crescere nuove organizzazioni e movimenti caratterizzati da un marcato populismo, a discapito delle grandi ideologie del Novecento.



Eppure, nonostante la società sia distratta dalla comunicazione di massa che cerca di rendere omogenea l’offerta politica, i grandi temi di sinistra hanno ancora oggi un valore fondamentale. La riorganizzazione del mondo di matrice progressista passa per un nuovo dialogo tra tutti gli interpreti che hanno costruito questo mondo, ma anche delle nuove generazione che presto saranno chiamate a portare avanti queste idee.



L’occasione del dibattito del prossimo mercoledì è il riavvio di questo dialogo, tra mondi diversi tra loro che rappresentano tutte le componenti della società, dal terzo settore al mondo del lavoro, dagli amministratori locali ai giovani professionisti. L’iniziativa vedrà gli interventi programmati di Thomas Castangia, Ugo Bressanello, Alberto Caria, Michele Carrus, Don Ettore Cannavera, Carla Medau, Emiliano Deiana, Paolo Mureddu, Luca Saba, Matteo Arisci, Nicola Melis, Raffaella Sau, Antonello Licheri, Francesca Fantato, Francesco Berria, Pietro Francesco Zanchetta, Carlo Serra, Dolores Lai (nella foto), Matteo Lecis Cocco Ortu, Luca Pizzuto e Renato Soru. Commenti CAGLIARI - Si terrà mercoledì 13 giugno alle ore 17.30 presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari “Progetto Progressista: 5 concetti per una Sardegna nuova”, incontro-dibattito organizzato dall’associazione SardegnaEuropa durante il quale si discuteranno con il pubblico e la stampa nuove proposte per un progetto progressista per la Sardegna. La politica degli ultimi anni ha visto crescere nuove organizzazioni e movimenti caratterizzati da un marcato populismo, a discapito delle grandi ideologie del Novecento.Eppure, nonostante la società sia distratta dalla comunicazione di massa che cerca di rendere omogenea l’offerta politica, i grandi temi di sinistra hanno ancora oggi un valore fondamentale. La riorganizzazione del mondo di matrice progressista passa per un nuovo dialogo tra tutti gli interpreti che hanno costruito questo mondo, ma anche delle nuove generazione che presto saranno chiamate a portare avanti queste idee.L’occasione del dibattito del prossimo mercoledì è il riavvio di questo dialogo, tra mondi diversi tra loro che rappresentano tutte le componenti della società, dal terzo settore al mondo del lavoro, dagli amministratori locali ai giovani professionisti. L’iniziativa vedrà gli interventi programmati di Thomas Castangia, Ugo Bressanello, Alberto Caria, Michele Carrus, Don Ettore Cannavera, Carla Medau, Emiliano Deiana, Paolo Mureddu, Luca Saba, Matteo Arisci, Nicola Melis, Raffaella Sau, Antonello Licheri, Francesca Fantato, Francesco Berria, Pietro Francesco Zanchetta, Carlo Serra, Dolores Lai (), Matteo Lecis Cocco Ortu, Luca Pizzuto e Renato Soru.