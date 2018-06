video Condividi | M.V. 17:51 Il cane barbaramente lanciato dal cavalcavia sul ponte del Rio Barca ad Alghero prova a camminare con il sostegno dei medici che lo stanno curando. Ecco le immagini postate sui social dall´educatore cinofilo che segue Calik Calik miracolato ritorna a camminare



ALGHERO - Ecco le immagini postate dall'educatore cinofilo che segue da vicino la fisioterapia di Calik. Il cane barbaramente lanciato dal cavalcavia sul ponte del Rio Barca, un affluente della laguna del Calich ad Alghero, dopo essere stato brutalmente picchiato, ritorna miracolosamente a camminare.



Il cane, salvato grazie all'allarme dato da un pescatore che aveva sentito un tonfo mentre era sulle sponde del fiume, dopo le botte e la caduta, versava in condizioni gravissime per le lesioni e le fratture riportate. I volontari del Canile Primavera di Santa Maria La Palma e gli stessi veterinari dubitavano di poterlo rivedere in piedi.



Nel frattempo sul web è nata una petizione che ha coinvolto e appassionato decine di migliaia di persone, a cui è seguita una lettera aperta indirizzata al Questore di Sassari. «Chiediamo che si faccia il possibile per trovare gli individui che hanno commesso tale malvagità e che questi rispondano pienamente, senza sconti di pena, del loro crudele operato nei confronti di questa inerme creatura» recita la petizione online già firmata da circa 90mila persone.