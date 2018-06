Condividi | M.P. 22:21 L'iniziativa è del circolo del Partito Democratico di Porto Torres che riceve presso la sede di via Azuni 48 gli studenti diplomandi di quest’anno, per aiutarli in vista dell’esame di maturità, nell’elaborazione e nella scrittura della tesina per la traccia d’esame Sede Dem aperta ai diplomandi



PORTO TORRES - Il circolo del Partito democratico di Porto Torres riceve presso la sede di via Azuni 48 gli studenti diplomandi di quest’anno, per aiutarli in vista dell’esame di maturità, nell’elaborazione e nella scrittura della tesina per la traccia d’esame. «Come accadeva qualche anno fa, per iniziativa del gruppo politico giovanile, vogliamo mettere anche questa volta a disposizione degli studenti della nostra città gli spazi della nostra sede, per studiare tranquillamente e fare gruppo. In più vogliamo dare loro un aiuto e un supporto, attraverso l’ausilio de nostri studenti laureandi, laureati e docenti iscritti al PD, nella variegata scelta dei temi da trattare in vista di un appuntamento così importante per il loro percorso scolastico e formativo», afferma il segretario cittadino Pd Gian Mirko Luiu.



«Questa nostra iniziativa politica è volontaria - aggiunge il segretario - e del tutto gratuita. Il nostro obiettivo è quello di supportare i giovani studenti turritani in una fase delicata e palesemente importante della loro vita: la maturità scolastica». La sede Pd di via Azuni durante quest’anno, è stata più volte utilizzata da studenti universitari, dell’Ateneo di Sassari, per studiare e avere nozioni e conoscenze.



«Vogliamo ripetere la stessa cosa - conclude Luiu - con gli studenti diplomandi, dando loro un servizio civico e gratuito che come partito politico operativo e presente in città ci sentiamo in dovere di dare».

Chiunque fosse interessato può scrivere un messaggio privato al profilo facebook del Pd di Porto Torres, oppure al segretario Gian Mirko Luiu su instagram. La sede PD sarà aperta e d disposizione degli studenti: il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 21.